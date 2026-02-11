Bogotá

Esto dijo una vocera del gimnasio tras el doble asesinato a las afueras de exclusivo establecimiento en el norte de Bogotá

Las víctimas quedaron tendidas en el piso a las afueras de este lugar deportivo.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

11 de febrero de 2026, 9:03 p. m.
Las autoridades investigan este violento crimen.
Las autoridades investigan este violento crimen. Foto: API

Las autoridades se encuentran investigando el doble homicidio de un empresario y su escolta en el norte de Bogotá sobre las 3:45 de la tarde de este miércoles 11 de febrero.

El empresario del sector arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta identificado como Luis Gabriel Gutiérrez Garzón recibieron cada uno dos impactos de bala tras salir de un exclusivo gimnasio de cadena.

Así fue el doble homicidio de un empresario y su escolta en la carrera séptima con calle 85, en Bogotá: “Estaba planeado”

Las víctimas quedaron tendidas en el piso a las afueras de este establecimiento ubicado en la calle 85 #7-13 del barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero.

Precisamente, una vocera del gimnasio habló con el diario El Tiempo tras este violento crimen que enciende las alarmas en temas de inseguridad en la capital del país.

La funcionaria se refirió a que el servicio en este establecimiento permanecerá suspendido durante el resto del día y el jueves 12 de febrero mientras las autoridades hacen sus respectivas labores investigativas.

Estos son los momentos posteriores al ataque sicarial afuera del gimnasio.
Estos son los momentos posteriores al ataque sicarial afuera del gimnasio. Foto: API

La vocera también hizo mención de que en el parqueadero del gimnasio aún permanecía el vehículo de este empresario, quien era un cliente frecuente de este establecimiento deportivo.

Un sicario vestido de corbata, de traje de corbata, al momento que salen dos personas del gimnasio, acá en la séptima con 85, él les genera disparos con arma de fuego; esa persona después sale a la séptima, se monta en una motocicleta y se fugaron del lugar en esa motocicleta”, dijo el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Esta no es la primera vez que esta zona del norte de la ciudad es blanco de hechos de sicariato, debido a que el 24 de julio de 2023 se registró otro hecho violento en el mismo lugar.

En ese entonces, Alberto Ortega, de 56 años, también fue asesinado a las afueras del gimnasio y quien tenía anotaciones judiciales registradas en 2017 y se dedicaba a la compra y venta de lujosos carros.

Las autoridades investigan este violento crimen.

