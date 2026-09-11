Paloquemao se convertirá en pasarela por primera vez: 20 marcas llevarán la moda al corazón de la plaza de mercado de Bogotá

La moda llegará por primera vez a la Plaza de Mercado de Paloquemao, en Bogotá a través de ‘Paloquemao es Moda’, una iniciativa que reunirá a 20 marcas, modelos profesionales y comerciantes del sector en una puesta en escena que tendrá entrada libre.

El evento busca trasladar un desfile de moda a un espacio que habitualmente está asociado con el comercio de frutas, verduras, flores y alimentos. La propuesta no contempla sacar a Paloquemao de su contexto, sino incorporar elementos propios de la plaza a la presentación: habrá una pasarela a nivel de piso, música, iluminación y pantallas, mientras que flores, frutas y verduras harán parte de la puesta en escena.

La producción estará a cargo de Show Models, que desarrollará el styling y la propuesta visual del desfile en diálogo con las características del mercado. La actividad contará además con Mallplaza NQS como aliado, debido a su cercanía con la plaza y a su interés en fortalecer la relación con las comunidades y espacios del sector.

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Uno de los principales componentes del evento será la participación de 20 marcas de moda, deporte y otras categorías. La lista incluye a Feria del Brasier y Solo Kukos, Lee, Vélez, Tall Point, Reebok, Calvin Klein, Seven Seven, ELA, Levi’s, ASICS, Fuera de Serie, Root + Co, Samsonite, Kia, OFFCORSS, Arturo Calle, American Eagle, Tennis, Americanino y Decathlon.

La presencia de compañías de diferentes segmentos pretende ampliar el concepto del desfile más allá del vestuario. Marcas de ropa, calzado, deporte, accesorios y estilo de vida compartirán un mismo escenario dentro de la plaza.

Entre las participantes aparecen firmas colombianas y marcas internacionales con presencia en el mercado nacional, lo que convierte la actividad en un encuentro entre diferentes segmentos de la industria de moda y consumo.

La organización también plantea el evento como una oportunidad para acercar las marcas a un espacio diferente de los escenarios tradicionales de presentación comercial.

Uno de los elementos diferenciales de la pasarela será la participación de los propios comerciantes de la plaza. La iniciativa contempla la categoría ‘modelo no modelo’, diseñada para que comerciantes y sus familias puedan participar en la pasarela y compartir escenario con las marcas invitadas. De esta manera, la actividad no utilizará Paloquemao únicamente como una locación, sino que involucrará a personas que forman parte de su actividad cotidiana.

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Kelly Sastoque Ávila, administradora general de la Plaza de Mercado Paloquemao, explicó que la iniciativa busca generar nuevas experiencias para comerciantes, familias, clientes y visitantes. “Para la Plaza de Mercado Paloquemao es de vital importancia fortalecer la articulación con nuestros vecinos, como Mallplaza, y generar espacios en los que nuestros comerciantes y sus familias puedan vivir nuevas experiencias y compartir escenario con reconocidas marcas, incluso participando como modelos en la categoría ‘modelo no modelo’”, afirmó Sastoque.

La administradora agregó que el proyecto también busca mostrar otras dimensiones del mercado y contribuir a la visibilización de la industria nacional de la moda “‘Paloquemao es Moda’ nos permite explorar un universo diferente, en el que la moda se encuentra con la diversidad, los colores y las historias que hacen parte de la vida cotidiana de nuestra plaza”, señaló.

Por su parte, Andrea Toro, directora de Mallplaza NQS, sostiene que el proyecto representa una oportunidad para conectar la moda con la identidad del sector. “Paloquemao representa la esencia de nuestra cultura: su diversidad, sus colores y esa riqueza de frutas, verduras y productos que llegan desde todos los rincones del país”.

Foto: Guillermo Torres

La organización confirmó que la pasarela será instalada a nivel de piso y estará acompañada de música, iluminación y pantallas. El diseño incorporará elementos característicos del mercado para que la actividad conserve la identidad visual de Paloquemao.

‘Paloquemao es Moda’ se realizará el 12 de septiembre desde las 10 de la mañana, con entrada gratuita.