La familia de Edgar Muñoz Camacho emitió una alerta pública para dar con su paradero tras reportarse su desaparición en el centro-occidente de la capital del país.

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El adulto mayor, de 79 años, se encontraba realizando trámites personales dentro del complejo judicial de la Fiscalía General de la Nación, en Paloquemao, cuando los allegados que lo acompañaban perdieron contacto visual con él en las instalaciones del recinto.

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De acuerdo con las declaraciones entregadas por sus familiares, el ciudadano requiere atención especial debido a que presenta problemas de memoria, situación que incrementa la vulnerabilidad de su estado actual al encontrarse sin medios de comunicación ni recursos económicos en la vía pública.

Registro en cámaras de seguridad y cronología de los hechos

Las revisiones iniciales adelantadas en los sistemas de vigilancia de la sede judicial permitieron establecer el momento exacto en que el adulto mayor abandonó la edificación pública.

Según la reconstrucción del recorrido realizada por su hijo, “por las cámaras de la Fiscalía se puede dar cuenta de que sale como a las 10 y 50 de la mañana”, instante en que se perdió su rastro mientras sus allegados adelantaban la búsqueda en los pasillos internos.

El familiar explicó que el extravío del celular del ciudadano impidió establecer un contacto telefónico posterior tras su salida de la infraestructura institucional.

Buscan a Edgar Muñoz Camacho, de 79 años, desaparecido en Paloquemao. Foto: Suministrado a SEMANA

Respecto a las condiciones en las que el adulto mayor se desplazó hacia la calle, su allegado detalló que “entre los temas de memoria y todo, se le perdió el celular y no tenía plata, decidió salir, no sé específicamente a qué, pero se salió”, confirmando la ausencia de comunicación.

Llamado a la ciudadanía y búsqueda activa

Las labores de búsqueda se concentran en el sector circundante a la calle 19 con carrera 29 y barrios periféricos al complejo de Paloquemao, extendiéndose a centros asistenciales de la zona.

Los familiares manifestaron que el ciudadano acumula varias horas sin regresar a su hogar, lo que ha motivado la articulación con las autoridades locales para coordinar las labores de rastreo en el perímetro urbano de la capital.

La familia solicitó la colaboración de los transeúntes, comerciantes del sector y redes comunitarias para reportar cualquier información que permita ubicar al ciudadano de 79 años.

Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden ponerse en contacto con la línea de emergencias de la Policía Nacional para facilitar su pronto reencuentro con el núcleo familiar.