Medicina Legal dice que es falso que se deba esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó un video en el cual señalan que no es cierto que se deban esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida.

“Ojo, esto es falso y casi nadie lo sabe. Si alguien te dice que debes esperar para reportar a tu familiar desaparecido 24, 48 o 72 horas, te está mintiendo. En Colombia no hay ninguna ley ni ninguna norma que te diga que debes esperar 72, 24, 48 horas para reportar a tu familiar desaparecido”, aseguró el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un video institucional y con la explicación de una funcionaria de la entidad.

“Cuando un familiar o una persona cercana se encuentra desaparecido, no es cotidiana su ausencia, te puedes acercar, hacer el reporte de manera inmediata. Activar la ruta de búsqueda es clave, cada segundo cuenta. ¿Y dónde se hace el reporte? A nivel nacional te debes acercar a la URI (Unidad de Reacción Inmediata) o estación de policía más cercana a tu lugar de residencia. En Bogotá te puedes acercar de manera inmediata a las instalaciones de Medicina Legal", señaló el organismo.

“¿Qué información te pueden pedir? Nombres, número de documento, información de señales particulares, fracturas, cicatrices, lunares, tatuajes, información odontológica, lugar de la última vez donde lo vieron y qué prendas tenía en el momento que desapareció“, agregó el organismo.

“Si no tienes toda la información, igual puedes hacer el registro de desaparición y la autoridad debe recibirte. Cuidado. Algo muy importante, no compartas tus números telefónicos en redes sociales. Los únicos números que deben aparecer son los de los investigadores. Esto ayuda a prevenir estafas y extorsiones", agregó Medicina Legal.

“Recuerda, si la persona aparece, informa a la autoridad su aparición. Esto ayuda a que otras personas puedan ser buscadas. Actuar rápido puede cambiarlo todo. Si alguien desaparece, regístralo de inmediato”, puntualizó el organismo.