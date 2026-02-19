NACIÓN

Medicina Legal dice que es falso que se deba esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó un video para desmentirlo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 9:56 a. m.
La funcionaria de Medicina Legal en el video expiicativo sobre las personas desaparecidas
La funcionaria de Medicina Legal en el video expiicativo sobre las personas desaparecidas Foto: Foto del video de @Medlegalcolombi en Youtube

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó un video en el cual señalan que no es cierto que se deban esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida.

“Ojo, esto es falso y casi nadie lo sabe. Si alguien te dice que debes esperar para reportar a tu familiar desaparecido 24, 48 o 72 horas, te está mintiendo. En Colombia no hay ninguna ley ni ninguna norma que te diga que debes esperar 72, 24, 48 horas para reportar a tu familiar desaparecido”, aseguró el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un video institucional y con la explicación de una funcionaria de la entidad.

“Cuando un familiar o una persona cercana se encuentra desaparecido, no es cotidiana su ausencia, te puedes acercar, hacer el reporte de manera inmediata. Activar la ruta de búsqueda es clave, cada segundo cuenta. ¿Y dónde se hace el reporte? A nivel nacional te debes acercar a la URI (Unidad de Reacción Inmediata) o estación de policía más cercana a tu lugar de residencia. En Bogotá te puedes acercar de manera inmediata a las instalaciones de Medicina Legal", señaló el organismo.

La historia del estudiante que desapareció cerca del lugar donde se vio por última vez a Tatiana Hernández

“¿Qué información te pueden pedir? Nombres, número de documento, información de señales particulares, fracturas, cicatrices, lunares, tatuajes, información odontológica, lugar de la última vez donde lo vieron y qué prendas tenía en el momento que desapareció“, agregó el organismo.

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

Nación

El duro reparo del Tribunal de Bogotá a la Universidad Nacional que advierte límites de la autonomía universitaria

Barranquilla

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

Nación

Hombre que asegura haber sido el chef de Los Sayayines en el Bronx dice haberles cocinado carne humana: “Restaurante de caníbales”

Bogotá

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Cali

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Nación

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Bogotá

Hombre salió a visitar a un familiar el 1 de diciembre y no aparece: “Él nunca hace eso”

Noticias Estados Unidos

Inundaciones mortales en Texas: 82 muertos, 41 desaparecidos y polémica por sistema de alerta fallido en Kerr County

“Si no tienes toda la información, igual puedes hacer el registro de desaparición y la autoridad debe recibirte. Cuidado. Algo muy importante, no compartas tus números telefónicos en redes sociales. Los únicos números que deben aparecer son los de los investigadores. Esto ayuda a prevenir estafas y extorsiones", agregó Medicina Legal.

“Recuerda, si la persona aparece, informa a la autoridad su aparición. Esto ayuda a que otras personas puedan ser buscadas. Actuar rápido puede cambiarlo todo. Si alguien desaparece, regístralo de inmediato”, puntualizó el organismo.

YouTube video jdx4d6RTWnc thumbnail

Más de Nación

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.

El duro reparo del Tribunal de Bogotá a la Universidad Nacional que advierte límites de la autonomía universitaria

Sitio del ataque a bala.

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

De izquierda a derecha: Óscar Rosas y una calle del Bronx.

Hombre que asegura haber sido el chef de Los Sayayines en el Bronx dice haberles cocinado carne humana: “Restaurante de caníbales”

Transmilenio Avenida 68 presenta significativos avance en estaciones clave.

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Indígenas Kogui estarían cobrando entradas y turistas ingresan aunque hay orden de cierre.

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Eusebio Rangel Roa, funcionario del área financiera de la Universidad Distrital, es un reconocido activista del petrismo.

Procuraduría General formula pliego de cargos contra exdirectivo de la Universidad Distrital por presunto caso de acoso sexual

Noticias Destacadas