“Podemos participar del proceso de dignificación de las personas desaparecidas”: Salvatore Mancuso sobre hallazgo de la Unidad de Búsqueda de hornos crematorios

Enseguida, Mancuso se refirió sobre los hechos conocidos de los hornos crematorios en el mencionado sitio de Norte de Santander, de modo que expresó que esto es “fruto de una cooperación judicial y extrajudicial” entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la UBPD, la Cancillería y su Oficina de No Repetición, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y, por último, exintegrantes de las AUC.

En la misma corriente de ideas, Salvatore se atrevió a decir que esto le dejó una lección y es la de “la necesidad de que se implemente un modelo de alternatividad penal que le permita a los excomandantes y máximos responsables materiales, participar de los procesos de búsqueda desde una perspectiva restaurativa, esto significa: su participación activa en la identificación, búsqueda, recuperación y entrega de las víctimas a sus seres queridos. Lo contrario a ello son heridas incesantemente abiertas nunca sanadas, víctimas esperando explicaciones, arrepentimientos y pedidos de perdón, y un sistema penitenciario anacrónico que no repara, no resocializa, ni reconcilia, dirigido al castigo, no a la redención”.