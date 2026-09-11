CTI y Política quedaron aterrados por el contenido de estas bolsas: macabro hallazgo en el centro de Bogotá

Un macabro hallazgo sacudió a los habitantes del centro de la capital en las últimas horas. En inmediaciones de la carrera 27 con calle 22B, en el barrio La Favorita, transeúntes del sector alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá sobre la presencia de un bulto sospechoso abandonado en la vía pública.

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Al verificar el contenido del envoltorio, las patrullas del cuadrante confirmaron que se trataba de los restos mortales de un ciudadano que presentaba signos extremos de violencia física y desmembramiento.

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El reporte preliminar de los organismos de socorro y la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que la víctima se encontraba envuelta en bolsas plásticas y dentro de una lona raída.

La escena causó consternación entre los comerciantes y residentes de la zona al constatarse que el cuerpo había sido decapitado y que la cabeza de la víctima permanecía oculta en la parte interna del mismo empaque.

Inspección técnica y pronunciamiento de las autoridades

El sector fue acordonado por las patrullas policiales para resguardar la escena del crimen y facilitar el paso de los laboratorios móviles de criminalística.

Agentes del CTI y de la Policía realizaron el levantamiento del cuerpo y acordonaron la zona. Foto: 123RF

SEMANA conoció información inédita del caso suministrada por voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá; la institución confirmó el reporte inicial señalando que “se sabe de un cuerpo hallado sin vida, el cual tenía heridas con arma cortopunzante”, disponiendo la cadena de custodia del material probatorio.

Las diligencias judiciales en el sitio fueron asumidas por las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los peritos forenses realizaron la inspección técnica del cadáver y el levantamiento de rastros biológicos en el asfalto. Fuentes oficiales precisaron que “ya en el sitio la inspección la realizó CTI, así como la investigación”, trasladando los restos al Instituto Nacional de Medicina Legal para la correspondiente necropsia.

Inseguridad en la zona y líneas de investigación

El crimen ha generado un clima de zozobra entre los pobladores de la localidad de Los Mártires, quienes solicitaron a las autoridades distritales un incremento en los patrullajes y controles de seguridad.

Un transeúnte se dio cuenta del contenido y llamó a las autoridades. Foto: Getty Images

El sector ha sido escenario recurrente de disputas territoriales entre estructuras dedicadas al microtráfico y la extorsión en el centro de la ciudad.

Por su parte, los investigadores del CTI avanzan en la revisión de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas del corredor de la carrera 27 para identificar los vehículos o transeúntes que habrían abandonado la lona en la madrugada.

Las autoridades trabajan para establecer la identidad de la víctima y dar con los responsables de este homicidio que enciende las alertas de seguridad en la capital.