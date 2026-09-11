Envían a la cárcel a primer judicializado por zoofilia en Colombia, tras ataque en Santander

El pasado 10 de septiembre, por primera vez en la historia del país, un hombre fue judicializado y enviado a prisión, tras ser imputado por el delito de acceso carnal a un animal. El hecho se dio tras la entrada en vigencia de la Ley 2627 de 2026, que castiga a quienes adopten estas conductas con animales. La ley fue aprobada en el Congreso de la República y propuestas por la senadora Esmeralda Hernández.

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El caso por el que fue judicializado el hombre sucedió en el municipio de San Vicente del Chucurí, en Santander. Luna, una canina, habría sido atacada por el hombre el pasado 30 de agosto.

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“Producto del presunto abuso Luna presentó sangrado, inflamación y lesiones graves en varios de sus órganos, ruptura de piel, cambios de comportamiento, disminución de su actividad habitual y de la ingesta de alimentos, además de conductas de aislamiento y huida ante el acercamiento de personas”, detalló la senadora Hernández.

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Tras los hechos, un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), decidió imputar al señalado agresor los delitos de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.

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El procesado no aceptó los cargos, pero un juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

“Hoy nuestra ley empieza a hacer justicia. Durante años denunciamos que los animales víctimas de violencia sexual estaban desprotegidos y que estos hechos quedaban prácticamente en la impunidad. Hoy, por primera vez, una persona es judicializada y enviada a prisión bajo la Ley No Más Zoofilia. Luna no pudo hablar, pero ahora existe una ley que habla y actúa por ella. Este es un mensaje contundente: quien viole a un animal en Colombia tendrá que responder ante la justicia”, señaló la senadora Esmeralda Hernández.