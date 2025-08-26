En medio de la intensa búsqueda de la niña Valeria Afanador, de 10 años, quien desapareció hace tres semanas en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, las autoridades hallaron unos restos humanos.

Estos restos fueron hallados el pasado 22 de agosto entre la vegetación justo a un costado del río Frío, donde actualmente permanecen los organismos de emergencia en pitas del rastro de la menor con síndrome de Down.

Ante este hallazgo, la Fiscalía General de la Nación se encontraba haciendo los estudios pertinentes para lograr identificar a quién pertenecerían los restos humanos.

Por lo tanto, en la noche de este martes, 26 de agosto, se dio a conocer qué dicho cuerpo pertenece a un hombre quien fue identificado como Javier Mauricio García, reportado como desaparecido el pasado 10 de junio.

Ante esta situación, Medicina Legal había contactado a la madre de este hombre con el objetivo de poder reconocer el cadáver de su hijo, según confirmó en Caracol Radio.

“Una fiscal de la Seccional Cundinamarca continuará con las indagaciones para tener claridad sobre lo ocurrido en este caso”, explicaron desde la Fiscalía.

Busqueda de Valeria Afanador. | Foto: Montaje de El País con archivo de Cruz Roja y Gobernación de Cundinamarca

Lo cierto es que el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se había pronunciado el lunes, 25 de agosto ante este hallazgo donde afirmó que no tendría relación alguna con el caso de Valeria.

“La semana pasada encontramos unos restos de extremidades inferiores y superiores de un adulto sobre el río Frío. En este momento, están siendo analizados por Medicina Legal“, dijo inicialmente en la misma emisora radial.

Así mismo, el mandatario, quien ha estado al frente de esta búsqueda de la menor, envió un mensaje a la comunidad con relación al cuerpo de este hombre.

“Efectivamente, preocupa esta situación; sin embargo, hasta la fecha no hemos podido lograr que exista algún tipo de unión, cercanía, enlace, entre esta situación y lo que le sucedió a Valeria”, aclaró Rey en el medio de comunicación.