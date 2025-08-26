Habla rectora de colegio donde desapareció Valeria Afanador; en video quedó registrada delicada confesión: “No lo pensaba manifestar”

Pasan los días y el rumbo de la investigación para dar con el paradero de la niña Valeria Afanador empieza a tomar otra dirección.

Inicialmente, la búsqueda de Valeria se concentró en el río Frío, afluente que queda a pocos metros del lugar donde desapareció la niña que tiene síndrome de Down; se trata del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá, Cundinamarca.

Sin embargo, luego de la rigurosa búsqueda por parte de organismos de socorro y entidades judiciales en ese río, se estaría descartando que la menor hubiese podido caer allí.

De hecho, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que el caso de Valeria podría estar relacionado con desaparición forzada.

La imagen hace parte del proceso de búsqueda de Valeria Afanador. | Foto: Búsqueda de Valeria Afanador

En línea con lo manifestado recientemente por el gobernador de Cundinamarca, apareció un video en el que la rectora del colegio hizo una delicada confesión en medio de una reunión con padres de familia.

En dicho video que compartió Julián Quintana, abogado de la familia de la niña, aparece Sonia Ochoa hablando de un extrabajador que podría estar relacionado con la desaparición de la menor.

“¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador. Claro, yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la Fiscalía, al comandante, al coronel, al general”, dice Ochoa en el video revelado por Quintana a través de la red social X.

A Ochoa se le escucha mencionar que, además de la familia de Valeria, ella es una de las “víctimas” en este caso, “como líder y representante del colegio”.

Posteriormente, Ochoa manifiesta textualmente sobre el presunto responsable: “Y lo tienen identificado plenamente, pues, las entidades. No lo estoy diciendo yo, sino que ellos me dicen, pues terrible, ¿no?”.

También manifestó que ella no quería que la llamaran “pobrecita”, resaltando que era su responsabilidad.

“Pero, pues, finalmente, la persona que quiso hacer el daño, pues sí me lo hizo, lo hizo al colegio también. Entonces, ustedes pertenecen a mi familia y, pues, no lo pensaba manifestar, pero ya me lo han dicho, sino que me acordé de la persona que me dijo: ‘Yo le mandaría a la Fiscalía…’”, agrega en la reunión con padres de familia.

Exijo claridad: si en reunión de padres la rectora Sonia Ochoa atribuyó la desaparición de Valeria a un ex trabajador y mencionó a un tercero, debía informarlo oportunamente a las autoridades. @FiscaliaCol, pido investigar de fondo esas afirmaciones. La víctima es Valeria y su… pic.twitter.com/vYHsIUbjfX — Julián Quintana (@julianquintanat) August 26, 2025

Tras compartir ese revelador video, el abogado Quintana pidió a la Fiscalía que se investigue todo lo que menciona Ochoa.

“Exijo claridad: si en reunión de padres la rectora Sonia Ochoa atribuyó la desaparición de Valeria a un ex trabajador y mencionó a un tercero, debía informarlo oportunamente a las autoridades. @FiscaliaCol, pido investigar de fondo esas afirmaciones. La víctima es Valeria y su familia, no ella", dijo el abogado, junto al video compartido esta mañana de martes 26 de agosto a través de su cuenta en la red social X.