Aparece pista clave en el caso de Valeria Afanador que podría darle giro a la desaparición: “Hay un enemigo”

Ya son 14 días sin tener rastro alguno de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en extrañas circunstancias en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

La menor se encontraba en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, cuando de un momento a otro no se supo nada más de ella. De hecho, hay un video en el que se ve cuando se acercó a unas rejas y, segundos después, no se volvió a ver.

Las autoridades ya han rastreado por el río Frío y en el municipio, pero no hay pista alguna. Por lo mismo, cada vez toma más fuerza una única hipótesis: la pequeña fue secuestrada.

Se tienen muchas preguntas acerca de qué fue lo que pasó con la pequeña. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ICBFColombia

Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, habló recientemente con Noticias Caracol y llamó la atención al hablar de “enemigos” en contra de la institución educativa, lo que podría dar un drástico giro al caso.

El jurista dejó en claro que en lo sucedido el colegio es un gran responsable, ya que allí se le debió prestar total atención a la niña, y más teniendo en cuenta sus condiciones.

“Es una responsabilidad del centro educativo. Es decir, que si ellos hubiesen hecho bien su trabajo de vigilar y cuidar bien a Valeria, hoy la niña estaría con sus papás”, dijo.

Acto seguido, el jurista se refirió a los “enemigos” que supuestamente tendría el colegio, una información que no fue revelada desde un principio y que hubiera ayudado a la investigación que adelantan las autoridades.

Quintana explicó que la familia de Valeria contrató a unos investigadores privados, quienes conocieron este dato que supuestamente fue mencionado por la rectora de la escuela.

Todos estos días, las autoridades han intentado hallar rastro alguno de la menor de edad, pero no ha sido posible. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @JorgeEmilioRey

“Lo que sí se supo y que, lamentablemente en su momento, lo ocultó la rectora, es que el colegio tenía varios enemigos y eso es lo que nos preocupa. (…) Nos enteramos por otras fuentes de investigadores privados de que hay un enemigo del colegio, queremos saber quién es el enemigo”, comentó.

Ante esta revelación, el jurista indicó que se comunicaron con la rectora y le hicieron una solicitud para que entregue todos los datos pertinentes de esta situación, ya que el objetivo se centra en identificar a la persona que al parecer es enemiga del colegio.

A todo esto, se suma que el sitio donde Valeria fue vista por última vez, fue alterado por parte de la institución, un aspecto que podría entorpecer la investigación para saber qué fue lo que pasó con la menor de edad.

De esta situación se percataron cuando hicieron una visita para encontrar alguna pista. "Ya hicieron rellenos, pusieron rejas, también pusieron unas vallas gigantes”, contó el abogado.

Toda esta información cada vez apunta más a una desaparición forzada, tal y como lo dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Quintana aclaró nuevamente que la familia de la víctima no tiene ningún enemigo o problema, por lo que por ahora se tiene descartado que pueda tratarse de un ataque en contra de los papás de la niña.