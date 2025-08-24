Abogado de familia de Valeria Afanador hizo preocupante revelación sobre desaparición de la niña: “Manipulación y alteración”

Pasan los días y no se tiene ningún rastro de Valeria Afanador, la menor de diez años que desapareció en extrañas circunstancias cuando se encontraba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca.

Bomberos, Policía, Ejército, Fiscalía y la comunidad se han unido a los operativos, pero sigue sin saberse nada pese a que se han hecho labores por tierra y agua.

Ahora, la preocupación es mayor por una nueva información que se conoció en las últimas horas y que fue revelada por Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria.

Por el momento, es un misterio total lo que sucedió con la niña. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ICBFColombia

En declaraciones recogidas por la emisora Caracol Radio, el jurista aseguró que hay evidencia que muestra que la zona en la que la pequeña fue vista por última vez, supuestamente, está alterada y apuntó contra la institución educativa.

“Hemos hecho mucho énfasis en la Fiscalía en que debe haber un responsable, el cual, sin duda alguna, es el colegio, desde la rectora hasta el portero, porque ellos son los garantes por su protección y supervisión”, señaló.

Es importante recordar que la niña desapareció cuando se encontraba jugando en las instalaciones del colegio. Incluso, las autoridades confirmaron que hay un video en el que se ve cuando llega hasta una cerca y, desde ese momento, no se sabe qué le pasó.

El abogado explicó que este sábado, 23 de agosto, recorrió la institución junto a su equipo, especialmente el área donde Valeria fue vista por última vez.

Las labores de búsqueda continúan por todo el municipio. | Foto: Tomada de redes sociales

Tras esta visita, Quintana advirtió que hay “situaciones que preocupan a la representación de víctimas, como la manipulación y alteración de la escena del delito”.

El letrado fue más allá y reveló que, supuestamente, la escuela modificó la cerca hasta la cual la menor de edad se acercó y desapareció.

“El colegio las tapó (las rejas) totalmente, puso rejas nuevas e hizo rellenos de tierra y de escombro”, señaló.

Esto generó gran asombro en el abogado, ya que podría entorpecer las labores para saber qué fue lo que pasó. “Todo eso es muy negativo para la investigación”, añadió.

Valeria ha sido buscada en el río Frío y varios kilómetros a la redonda, pero no hay rastro alguno de ella. Por lo mismo, Quintana indicó que hoy en día toma más fuerza la hipótesis de que alguien se la llevó.

Por lo menos, según mencionó, esto es lo que creen las autoridades. Incluso, se atrevió a decir que podría tratarse de un “rapto quirúrgico”.