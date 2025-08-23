Desde que el pasado 12 de agosto se reportó como desaparecida la niña de diez años con síndrome de Down, Valeria Afanador, en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, las autoridades no han parado su búsqueda para dar con su paradero.

Sin embargo, en las últimas horas, mientras realizaban los operativos de búsqueda, reportaron el hallazgo de un cuerpo desmembrado.

Aunque inicialmente se sembró la duda de que los restos podrían pertenecer a la menor desaparecida, el CTI de la Fiscalía aclaró que se trataba de extremidades humanas correspondientes a un hombre adulto, de acuerdo con un reporte dado por City TV.

La situación genera preocupación entre los habitantes del sector (imagen de referencia). | Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Colprensa / Montaje: Semana

La confirmación descartó cualquier vínculo con la niña, mientras los fragmentos (dos brazos y dos piernas) fueron enviados a Medicina Legal, donde especialistas trabajan en su identificación y el análisis de las circunstancias que habrían provocado su muerte.

El hallazgo incrementó la preocupación entre los habitantes de la zona, quienes siguen atentos a cualquier pista sobre Valeria, de quien no se tiene rastro desde que fue vista en los alrededores del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas.

La niña, que jugaba próxima a un cerco natural de arbustos que delimita la institución educativa, nunca regresó a su aula tras el receso, lo que mantiene en vilo a la comunidad y a las autoridades encargadas de la búsqueda.

Manuel Afanador, padre de la menor, ha liderado de manera constante la búsqueda y se ha mantenido firme en su exigencia de conocer la verdad sobre lo sucedido. Recientemente, el hombre volvió a pronunciarse en diálogo con City TV, en el que compartió una nueva hipótesis sobre lo que, según él, podría haber ocurrido.

La niña fue vista por última vez en su colegio. | Foto: Foto 1: ICBF / Foto 2: Gobernación de Cundinamarca

“Dentro de todas las hipótesis que manejamos, tenemos clarísimo que la niña no pudo haber salido sola, algo o alguien estuvo detrás de esto. La niña no podía salir sola del colegio”, comentó.