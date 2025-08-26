La búsqueda de Valeria Afanador tiene en alerta a las autoridades y a la comunidad en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Este martes, 26 de agosto, Medicina Legal logró identificar los restos que encontraron en inmediaciones del río Frío.

La Fiscalía explicó que en las labores de búsqueda adelantadas en los alrededores del colegio y el río aledaño a la institución educativa, el pasado 22 de agosto fueron encontrados unos restos humanos que pasaron de manera inmediata a los laboratorios forenses de Medicina Legal.

“Como parte de las actividades investigativas que realiza la Fiscalía para localizar a la niña de 10 años desaparecida hace tres semanas en Cajicá (Cundinamarca), fueron encontrados varios restos humanos en inmediaciones del río Frío, el pasado 22 de agosto. La inspección técnica a cadáver fue realizada por investigadores del CTI de la Seccional Cundinamarca”, dijo la Fiscalía.

Advirtió el ente acusador que tras todos los análisis que se adelantaron a los restos ubicados en inmediaciones del río Frío, se logró establecer que corresponden a un hombre identificado como Javier Mauricio García, quien estaba reportado como desaparecido hace más de dos meses en el mismo municipio.

“En las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la Fiscalía que los restos corresponden a Javier Mauricio García Pineda, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 10 de junio, cuando salió de su lugar de trabajo en Cajicá”, señaló el ente acusador.

Los encargados de adelantar la búsqueda de la niña de 10 años insistieron en que continuarán con todas las labores necesarias para lograr su ubicación, continúan con algunas declaraciones y recuperando videos de seguridad que ayuden a recrear el momento de su desaparición.

Adicionalmente, advirtieron desde la Fiscalía que ahora y tras este nuevo hallazgo de los restos del señor Mauricio García, se abrirán las investigaciones correspondientes en el propósito de establecer qué fue lo que ocurrió con este hombre.

La imagen en cuestión sí hace parte del proceso de búsqueda de Valeria Afanador, más no significa que sean los restos humanos que se mencionan en este nota. | Foto: Búsqueda de Valeria Afanador