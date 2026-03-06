CÁMARAS

Carlos Fernando Galán anunció que las cámaras de movilidad estarán conectadas al C4 para combatir la inseguridad en Bogotá

Las personas pueden conectar las cámaras de sus negocios y hogares para que sean vigiladas desde el C4.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
6 de marzo de 2026, 6:46 a. m.
Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4.
Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4. Foto: Secretaría de Seguridad

El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un anuncio muy importante para combatir la inseguridad que se vive en la ciudad de Bogotá y que prácticamente todos los días deja nuevas víctimas.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que desde este jueves, 5 de marzo, las 1.200 cámaras de monitoreo de tráfico y movilidad están conectadas al Centro de Comando y Control de Seguridad (C4).

Cámaras de seguridad instaladas en vivienda y negocios requieren cumplimiento de normativa de protección de datos y respeto a la privacidad, advierte la Fiscalía
Ahora las cámaras de seguridad instaladas en negocios y casas también podrán ser vigiladas desde el C4. Foto: Tomado de internet

Incluso, las personas que tengan instaladas cámaras en sus casas o establecimientos comerciales también podrán hacer lo mismo, con el objetivo de mantener una mayor vigilancia y tener una reacción rápida ante cualquier crimen.

“Además de las 1.700 cámaras de privados que hemos conectado en este gobierno al C4, ahora 1.200 cámaras del sistema de monitoreo de la Secretaría de Movilidad se conectan al C4”, explicó.

Bogotá

¿Lloverá en Bogotá?: pronóstico del clima para el 6 de marzo

Bogotá

Marchas del 8M en Bogotá cambian de fecha por elecciones: así quedó la nueva programación y horarios

Bogotá

Jardín Stanford responde tras presunta agresión a una de sus estudiantes; entregó pruebas

Bogotá

¿A qué hora inicia la ley seca en Bogotá este domingo 8 de marzo? Tome nota

Bogotá

Nueva ‘app’ para saber qué pasará alrededor del aeropuerto El Dorado: SEMANA conoció los detalles

Bogotá

Así será el protocolo de seguridad de Bogotá para las elecciones del 8 de marzo: Ley seca y PMU en las 20 localidades

Bogotá

Con más de 32.000 firmas en la Registraduría, concejal Julián Uscátegui busca que cabildo abierto discuta militarización de Bogotá

4 Patas

Bogotá impulsará emprendimientos de mascotas: los beneficios y apoyos que traerá el nuevo acuerdo

Finanzas

Más de 67 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana: revise cómo aplicar

Finanzas

Ofertas laborales en Bogotá con salarios superiores a $8 millones: así puede postularse

Nueva ‘app’ para saber qué pasará alrededor del aeropuerto El Dorado: SEMANA conoció los detalles

Con esto, ya logramos aumentar el número de cámaras que tenemos conectadas al C4 en un 33 % en nuestro gobierno”, agregó.

Además, el alcalde indicó que también se duplicó el tiempo en el que se guardan los videos; se pasó de 90 a 180 días. “Así tenemos más ojos vigilando la ciudad en un momento dado”, manifestó.

Tenemos además una mejor capacidad de reacción ante un hecho delictivo y le damos más herramientas a la Policía para poder investigar y capturar a los delincuentes”, complementó.

Las personas que deseen que la cámara de su casa o su local también se monitoree en el C4 deben realizar la inscripción en este enlace, donde les pedirán ciertos datos.

Así será el protocolo de seguridad de Bogotá para las elecciones del 8 de marzo: Ley seca y PMU en las 20 localidades

No obstante, Galán precisó que para esto se necesita tener una cámara a color y que sea mínimo de dos megapíxeles.

De esta forma, las autoridades tendrán muchos más recursos para responder ante hechos criminales o seguir pistas que ayuden a capturar a quienes rompen la ley.

Por ejemplo, cuando fue asesinado el empresario Gustavo Aponte en plena calle 85 con carrera séptima, en la capital del país, la Policía señaló que desde los establecimientos y los edificios no le permitieron ver los videos de seguridad, lo que facilitó el escape de los asesinos.

Con esta decisión, se contará con más herramientas para combatir la inseguridad, uno de los principales problemas que hay en Bogotá.

Más de Bogotá

Lluvia

¿Lloverá en Bogotá?: pronóstico del clima para el 6 de marzo

Marcha 8M en Cali - Una gran participación tiene la marcha convocada por diferentes colectivos feministas en Cali este 8 de marzo de 2025. José L. Guzmán / El País

Marchas del 8M en Bogotá cambian de fecha por elecciones: así quedó la nueva programación y horarios

Abuso Sexual

Jardín Stanford responde tras presunta agresión a una de sus estudiantes; entregó pruebas

Las ventas de bebidas alcohólicas siguen al alza y esto se podría deber a la mayor socialización que han buscado los colombianos tras la pandemia, pero hay dudas con respecto al lugar de consumo, pues por economía algunos lo harían en la tienda de la esquina, pero otros van a bares y restaurantes.

¿A qué hora inicia la ley seca en Bogotá este domingo 8 de marzo? Tome nota

ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Nueva ‘app’ para saber qué pasará alrededor del aeropuerto El Dorado: SEMANA conoció los detalles

Listo el dispositivo logístico, técnico y de seguridad para la jornada electoral

Así será el protocolo de seguridad de Bogotá para las elecciones del 8 de marzo: Ley seca y PMU en las 20 localidades

El concejal Julián Uscátegui pide la militarización de la ciudad.

Con más de 32.000 firmas en la Registraduría, concejal Julián Uscátegui busca que cabildo abierto discuta militarización de Bogotá

Persecución en Bogotá. El capturado se movía en una carro de placas falsas y con armas de fuego.

Con armas de fuego y en un carro de placas falsas: así fue la persecución de hombre que huyó de procedimiento policial

El capturado fue identificado como Cristian Poveda, quien es requerido por el Circuito Judicial del condado de Miami-Dade.

Cayó en Bogotá colombiano solicitado por la justicia de Estados Unidos por haber, presuntamente, golpeado, abusado y secuestrado a su pareja

Noticias Destacadas