Carlos Fernando Galán anunció que las cámaras de movilidad estarán conectadas al C4 para combatir la inseguridad en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un anuncio muy importante para combatir la inseguridad que se vive en la ciudad de Bogotá y que prácticamente todos los días deja nuevas víctimas.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que desde este jueves, 5 de marzo, las 1.200 cámaras de monitoreo de tráfico y movilidad están conectadas al Centro de Comando y Control de Seguridad (C4).

Ahora las cámaras de seguridad instaladas en negocios y casas también podrán ser vigiladas desde el C4. Foto: Tomado de internet

Incluso, las personas que tengan instaladas cámaras en sus casas o establecimientos comerciales también podrán hacer lo mismo, con el objetivo de mantener una mayor vigilancia y tener una reacción rápida ante cualquier crimen.

“Además de las 1.700 cámaras de privados que hemos conectado en este gobierno al C4, ahora 1.200 cámaras del sistema de monitoreo de la Secretaría de Movilidad se conectan al C4”, explicó.

“Con esto, ya logramos aumentar el número de cámaras que tenemos conectadas al C4 en un 33 % en nuestro gobierno”, agregó.

Además, el alcalde indicó que también se duplicó el tiempo en el que se guardan los videos; se pasó de 90 a 180 días. “Así tenemos más ojos vigilando la ciudad en un momento dado”, manifestó.

“Tenemos además una mejor capacidad de reacción ante un hecho delictivo y le damos más herramientas a la Policía para poder investigar y capturar a los delincuentes”, complementó.

Las personas que deseen que la cámara de su casa o su local también se monitoree en el C4 deben realizar la inscripción en este enlace, donde les pedirán ciertos datos.

No obstante, Galán precisó que para esto se necesita tener una cámara a color y que sea mínimo de dos megapíxeles.

De esta forma, las autoridades tendrán muchos más recursos para responder ante hechos criminales o seguir pistas que ayuden a capturar a quienes rompen la ley.

Por ejemplo, cuando fue asesinado el empresario Gustavo Aponte en plena calle 85 con carrera séptima, en la capital del país, la Policía señaló que desde los establecimientos y los edificios no le permitieron ver los videos de seguridad, lo que facilitó el escape de los asesinos.

Con esta decisión, se contará con más herramientas para combatir la inseguridad, uno de los principales problemas que hay en Bogotá.