Peatón fue atropellado tras un caso de intolerancia y quedó gravemente afectado: “Casi me mata”

Un caso de intolerancia se registró en Bogotá durante la noche del lunes 7 de septiembre, específicamente en la localidad de Fontibón. El hecho quedó registrado en varios videos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales y muestran el momento en que una camioneta habría atropellado a un peatón luego de una discusión.

Un celular perdido terminó en tragedia: hubo disparos, una persona murió y el teléfono apareció después en Medellín

De acuerdo con las imágenes que circulan en internet, un grupo de motociclistas habría alcanzado el vehículo después de lo ocurrido y lo habría detenido. En los videos también se observa al conductor mientras discute con varias personas que permanecían en el lugar a la espera de la llegada de las autoridades.

Según la versión entregada por el peatón afectado, todo comenzó cuando se movilizaba hacia su vivienda y tuvo un inconveniente con el conductor de una camioneta 4x4. En conversación con SEMANA, relató cómo se produjo el enfrentamiento que posteriormente terminó con el atropello.

Momento exacto en el que el peatón es atropellado en Fontibón. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Ocurrió el lunes a las 9 de la noche en el barrio San Pablo. Yo me estaba trasladando hasta la casa y un carro 4x4 de alta gama me frenó en seco y le dije: ‘Hermano, casi me lo echa el carro encima. Casi me mata’ y al man no le gustó que le haya dicho así, entonces aceleró, arrancó y me atropelló”, dijo a este medio de comunicación.

Tras el impacto, el hombre tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención por las lesiones y traumatismos que sufrió. Según la información suministrada a este medio, hasta la noche del sábado 12 de septiembre permanecía hospitalizado mientras se le realizaban diferentes exámenes y procedimientos médicos.

Más de 20.000 damnificados y 12.000 viviendas afectadas ha dejado el terremoto del 10 de agosto en las ciudades intermedias

El caso también quedó registrado en videos grabados por personas que se encontraban en la zona. En uno de los momentos registrados se observa cómo varios motociclistas siguen el vehículo y posteriormente lo interceptan, aparentemente con el objetivo de evitar que abandonara el lugar.

El peatón aseguró que, después de ser alcanzado, el conductor fue llevado hasta un CAI mientras se adelantaban las respectivas actuaciones de las autoridades. Sin embargo, afirmó que actualmente permanece en libertad y que el caso está en manos de la Fiscalía.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el conductor habría escapado. Foto: Suministrado a SEMANA.

“El hombre se fue, huyó y más adelante otros compañeros lo cogieron y lo llevaron al CAI, e hicieron todo lo respectivo. El hombre está por Fiscalía, pero está libre”.

El hecho generó comentarios en redes sociales debido a las imágenes que muestran parte de lo ocurrido. Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, la versión del hombre hace parte de la investigación que busca establecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.