Vehículos

¿A qué números se puede comunicar si tiene un accidente en carretera? Esta y otras recomendaciones para la semana de receso

Peatones, ciclistas y conductores tienen diferentes responsabilidades con el fin de garantizar la seguridad en la vía.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

4 de octubre de 2025, 11:11 a. m.