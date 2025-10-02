Andemos advierte sobre inminente incremento en el precio de los carros nuevos por medidas del Gobierno: “se castiga al ciudadano”

Aunque el sector automotriz en Colombia ha tenido un comportamiento estable, el alza en los últimos años, desde diferentes sectores han advertido sobre los riesgos de algunas medias que ha adoptado el Gobierno y que podrían afectar el buen comportamiento que ha tenido el mercado en el país.

Desde La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) han resaltado cómo los vehículos híbridos y eléctricos pasaron de ser algo desconocido a una opción que se consolida, cada vez más, dentro de las salas de venta del país.

Este compromiso de la ciudadanía colombiana con la transición energética quedó reflejado en septiembre: las ventas de vehículos nuevos crecieron un 45,2 % respecto al mismo mes del año anterior, impulsadas en gran parte por los híbridos y eléctricos.

Los carros híbridos y eléctricos se consolidan dentro del mercado colombianos. | Foto: Getty

Sin embargo, advierten desde Andemos, este avance contrasta con decisiones gubernamentales recientes que amenazan con frenar el acceso a opciones de movilidad más limpias y asequibles.

Desde la Asociación, advierten que el fin del capítulo automotor del Acuerdo de Complementación Económica No. 72 con Brasil, vigente hasta el 30 de septiembre, impone nuevas barreras arancelarias desde octubre.

Este hecho provocaría que los vehículos provenientes de ese país, que antes ingresaban sin arancel, ahora deberán pagar un 16,1 %.

Para Andemos, esta decisión tendría consecuencias nefastas para el mercado automotor, pues señalan que se encarecería la reposición del parque automotor y limitaría la oferta de tecnologías que la ciudadanía ha adoptado con decisión y responsabilidad ambiental.

A este escenario se suman otras dos medidas adoptadas en 2025: la eliminación del IVA CREI para pequeños transportadores y el fin del decreto 1116, que permitía la importación de vehículos híbridos con beneficios arancelarios.

Desde Andemos señalan que algunas medidas del Gobierno pueden afectar el mercado automotriz en Colombia. | Foto: 123 Rf

Para Andemos, se trata de tres retrocesos en menos de un año, todos con impacto directo sobre los ciudadanos.

“El país está dando la espalda a quienes han apostado por una movilidad más limpia. Las familias y los pequeños transportadores necesitan opciones tecnológicas amplias y a precios justos. La transición energética requiere tiempo y coherencia en la política pública”, afirmó Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos.

Así mismo, señalaron que otro punto crítico es el nuevo decreto que regula el transporte de carga. Según explicaron, este impone un aporte del 25 % al Fopat, lo que incrementa los costos de renovación vehicular, incrementa la obsolescencia, los riesgos asociados a la seguridad vial, el abastecimiento urbano y los compromisos ambientales asumidos y consignados en el Plan Nacional de Desarrollo.

La transición energética podría verse afectada por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno. | Foto: Getty Images

En septiembre se matricularon 24.894 vehículos nuevos en el país. El crecimiento fue impulsado por la adopción de tecnologías limpias: los registros de vehículos híbridos y eléctricos pasaron de 118 unidades en septiembre de 2024 a 706 en el mismo mes de 2025, lo que representa un aumento del 498 %.