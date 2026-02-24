Negocio de carros en Europa retrocede: este es el auto que más se está vendiendo en el viejo continente

Las ventas de coches nuevos en la UE retrocedieron un 3,9 % en enero en tasa interanual tras seis meses de alza continua, anunció este martes la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).
Los autos híbridos no enchufables fueron de nuevo los más demandados (39 % de las matriculaciones), mucho más que los vehículos a gasolina (22 %) o que los eléctricos (19 %).
En un año, las ventas de los coches totalmente eléctricos subieron un 24 %, y las de los coches híbridos enchufables un 29 %.
Las matriculaciones de los coches térmicos, gasolina o diésel, que son los más contaminantes, han bajado un 28 % en un año en la UE, y cerca de un 50 % en Francia. Ya solo representan el 30 % de los autos vendidos en la Unión Europea.
Por lo que respecta a los constructores, el mercado sigue dominado por el grupo Volkswagen (28 % de las ventas), cuyas matriculaciones han bajado un 4 % en el mes.
Le sigue con un 18 % de cuota de mercado el grupo franco-italo-americano Stellantis (Peugeot, Chrysler), que ha visto sus ventas repuntar un 9 %, impulsadas por la marca Fiat (+31 %).
¿Cómo le fue a Volkswagen en 2025?
Las ventas del Grupo Volkswagen cayeron un 0,5% en 2025 respecto al año anterior, hasta comercializar casi 9 millones de vehículos en todo el mundo, lastrado por el débil desempeño en China y Estados Unidos.
Aunque el mayor fabricante de automóviles de Europa registró un crecimiento de sus ventas en el continente, estas fueron insuficientes para compensar los descensos en China y Norteamérica.
“Por encima de todo, la intensa situación competitiva en China, así como los aranceles y el fin de las subvenciones a los vehículos eléctricos en Estados Unidos perjudicaron nuestro negocio”, ha señalado el Grupo Volkswagen.
En China, donde el grupo se enfrenta a una dura competencia en materia de precios por parte de los fabricantes locales de coches eléctricos, Volkswagen entregó 2,69 millones de vehículos en 2025, lo que supone un descenso del 8% con respecto al año precedente.
En Norteamérica, donde los fabricantes de automóviles europeos están sufriendo los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, las entregas cayeron un 10,4%, hasta los 946.800 vehículos.
Mientras, en Europa, el grupo registró un claro aumento, con 3,38 millones de vehículos entregados en todas las marcas, un 3,8% más que en 2024. En Sudamérica, el aumento fue aún mayor, del 11,6%, hasta alcanzar los 663.000 vehículos.
En el cuarto trimestre, las entregas globales cayeron casi un 5%, hasta los 2,38 millones de vehículos. En China, el descenso fue del 17,4%, hasta solo 720.000 coches, y en Norteamérica también cayó un 17,4%, hasta los 238.000 vehículos.