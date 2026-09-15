Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este martes 15 de septiembre en el departamento del Chocó.

De acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una magnitud de 3.8 y su referencia fue el municipio de Istmina.

El boletín del organismo señala que el sismo ocurrió a las 10:50 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional mediante la Red Sismológica Nacional y actualiza los parámetros de los eventos a medida que avanza el análisis técnico.

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¿Sintió el movimiento?

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan percibido el temblor a reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido.

Esta información permite a la entidad recopilar datos sobre las zonas donde fue percibido el movimiento y los efectos que pudo generar.

La percepción de un sismo puede variar de acuerdo con factores como la magnitud, la profundidad y la distancia respecto al epicentro.

El reporte de este martes se conoce después de varios movimientos registrados recientemente en esta zona del Chocó.

El SGC ha informado durante los últimos días sobre diferentes eventos sísmicos con referencia en Istmina y Sipí, por lo que la actividad de la región continúa bajo seguimiento.

Por ahora, el dato oficial disponible para este nuevo evento corresponde a una magnitud de 3.8 y una profundidad de 43 kilómetros.

Cualquier actualización sobre el sismo será determinada por el Servicio Geológico Colombiano.

El SGC reportó un nuevo movimiento sísmico con epicentro en Istmina, Chocó, en medio de la actividad registrada recientemente en la zona. Foto: X @SGC

¿Por qué está temblando tanto en Chocó?

El departamento de Chocó se encuentra en una región con una alta actividad tectónica.

En el Pacífico colombiano interactúan varias placas tectónicas y, particularmente, la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana.

Ese proceso, conocido como subducción, acumula y libera energía en forma de sismos.

A esto se suma que el terremoto de gran magnitud ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar dejó una secuencia de movimientos posteriores.

El SGC explicó que las réplicas pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses, mientras la zona de ruptura alcanza nuevamente un equilibrio.

Pero no todos los sismos recientes en Chocó son necesariamente réplicas. El SGC ha identificado también un enjambre sísmico, es decir, una sucesión de movimientos de diferentes magnitudes que se concentran en una zona y que no necesariamente están precedidos por un único sismo principal.

Este fenómeno puede mantenerse durante días, semanas o meses.

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Por eso, los movimientos recientes registrados en Istmina y municipios cercanos no significan por sí solos que necesariamente esté por ocurrir otro terremoto de gran magnitud.

La ciencia no puede predecir cuándo ocurrirá un sismo ni establecer, a partir de esta actividad, que viene uno de determinada magnitud.