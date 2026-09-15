Estados de excepción le pone límites a la vacancia judicial de la Corte Constitucional

Nueve conjueces de la Corte Constitucional decidieron ponerle límites a la vacancia judicial de los magistrados de la Sala Plena, cuando el Gobierno nacional expida decretos que declaren estados de excepción como una emergencia económica, una conmoción interior o una guerra exterior.

La decisión se dio justo después de que en diciembre del año pasado el expresidente Gustavo Petro declaró un estado de emergencia económica por el déficit fiscal y el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

Aunque ese decreto fue expedido el 22 de diciembre de 2025, los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional lo empezaron a revisar hasta el 10 de enero de este año, día en que finalizó el periodo de vacancia judicial establecido por la ley.

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