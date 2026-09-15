El terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto continúa dejando un balance significativo de personas y viviendas afectadas. De acuerdo con la actualización de datos de este 15 de septiembre, 303.934 familias y 486.917 personas aparecen registradas como afectadas por la emergencia.

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La información, recopilada en el Registro Único de Damnificados (RUD), todavía se encuentra en proceso de consolidación por parte de las autoridades territoriales y las entidades que participan en la atención de la emergencia.

Un dato que evidencia la magnitud de la situación corresponde a las viviendas: hasta el momento, el reporte registra 206.931 averiadas y otras 36.478 destruidas.

En cuanto a las víctimas, el nuevo balance establece que 335 personas han muerto como consecuencia del terremoto, mientras que otras 4.516 resultaron heridas. Además, las autoridades mantienen el reporte de 105 personas desaparecidas y 364 ciudadanos rescatados durante las labores de atención y búsqueda.

La emergencia también ha tenido consecuencias sobre los animales; según el reporte nacional, 3.282 resultaron afectados y los organismos de socorro y atención lograron rescatar a 3.003 de ellos.

Las autoridades avanzan en la demolición de casas y edificios tras el terremoto. Foto: Anadolu via Getty Images

El impacto del sismo se extiende por una amplia zona del territorio nacional. En total, 16 departamentos y 500 municipios aparecen registrados en el balance de afectaciones.

El terremoto tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó, y desde las primeras horas de la emergencia las autoridades desplegaron equipos de rescate y atención para responder a los daños ocasionados en diferentes regiones.

El RUD se ha convertido en una de las principales herramientas para consolidar la información de las familias que sufrieron las consecuencias del movimiento telúrico. A partir de estos registros, las entidades pueden establecer con mayor precisión la dimensión de la emergencia y orientar las acciones dirigidas a las comunidades afectadas.

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Sin embargo, las cifras conocidas este martes todavía son preliminares y podrían presentar modificaciones mientras los municipios y departamentos terminan de verificar y reportar la información.

Por ahora, el panorama da cuenta de una emergencia que ha dejado cientos de víctimas mortales, miles de personas heridas y desaparecidas, además de cientos de miles de familias y viviendas afectadas.

Las autoridades continúan con el proceso de consolidación de datos, mientras avanzan las labores de atención y recuperación en las zonas golpeadas por el terremoto.