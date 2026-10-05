Más de 180 entidades del sector cooperativo y solidario han sido conectadas a Bre-B por Visionamos

Durante el primer año de operación de Bre-B, Visionamos conectó a más de 180 entidades del sector cooperativo y solidario a la infraestructura de pagos inmediatos del país. La vinculación amplió el acceso de los asociados de cooperativas, mutuales y fondos de empleados a alternativas para realizar transferencias, pagos y recaudos.

A este resultado se suman cerca de 600.000 llaves activas y una red con presencia en 24 departamentos. Entre junio y agosto de 2026, el volumen mensual de transacciones pasó de más de 650.000 a cerca de 860.000.

La evolución también incluye nuevas alternativas para los pagos digitales. Desde enero de este año, el servicio de QR de Visionamos cuenta con más de 4.000 comercios, entre establecimientos como farmacias, tiendas y negocios de abarrotes.

Para Visionamos, el despliegue de Bre-B permitió integrar al sector cooperativo y solidario al nuevo ecosistema de pagos inmediatos. Actualmente, las más de 180 entidades vinculadas hacen parte de una infraestructura que permite a sus asociados enviar y recibir recursos de manera inmediata, independientemente de la entidad financiera en la que se encuentre la otra persona.

“Bre-B nos ha permitido avanzar de la implementación tecnológica al uso cotidiano de los pagos inmediatos. El reto ahora es continuar aumentando la adopción y ampliar los casos de uso alrededor de pagos, comercios, recaudos y servicios digitales”, señala Melva Rojas, gerente general de Visionamos.

La entidad reporta, además, un crecimiento promedio mensual del 17 % en las llaves y una cobertura que alcanza 24 departamentos. Desde su rol como administrador de la Red Coopcentral, Visionamos señala que uno de los resultados del primer año es la participación de organizaciones con diferentes tamaños y capacidades tecnológicas dentro de una misma infraestructura de pagos inmediatos.

Estos resultados serán parte de la conversación del Foro de Pagos “Un año transformando los pagos en Colombia”, que se realizará el próximo 6 de octubre en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá. El encuentro abordará temas relacionados con la interoperabilidad, la resiliencia y la innovación en la infraestructura de pagos inmediatos.