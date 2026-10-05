Un programa de mejoramiento de la calidad educativa que durante 15 años ha trabajado en Cundinamarca inició una nueva etapa en Antioquia. Se trata del Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa (PROMCE), que en su primera fase llegará a cuatro instituciones educativas oficiales de Santa Fe de Antioquia y beneficiará a cerca de 1.000 estudiantes, docentes y directivos.

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La iniciativa es desarrollada por la Fundación Juan del Corral, la Fundación Alquería Cavelier y Cadena S.A., con el apoyo de Comfenalco Antioquia y el sector público. La primera fase contempla una inversión cercana a $ 330 millones.

El programa concentrará inicialmente sus acciones en estudiantes de grados 9.º y 10.º, además de acompañar a rectores, coordinadores y docentes de las instituciones Arturo Velásquez Ortiz, El Pescado, Nurquí y San Luis Gonzaga.

PROMCE trabajará en cinco componentes: liderazgo educativo, formación docente, aprendizaje de los estudiantes, competencias socioemocionales y escuela de familias. El objetivo es fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y desarrollar estrategias ajustadas a las necesidades de cada institución.

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La llegada a Antioquia hace parte del proceso de expansión del programa hacia otras regiones. Durante el primer semestre de 2026, PROMCE inició operaciones en el Eje Cafetero, donde comenzó con seis instituciones oficiales de Pereira y más de 1.600 integrantes de la comunidad educativa.

En 2025, el programa acompañó a 203 instituciones educativas de Cundinamarca y focalizó su trabajo en 145.161 estudiantes. Allí tiene presencia en 93 municipios.