Educación secundaria pierde cobertura en Colombia: 976.000 jóvenes de 11 a 14 años están por fuera del sistema

La cobertura neta en educación secundaria en Colombia cayó entre 2022 y 2025, periodo en el que pasó de 72,7 a 70,6 jóvenes matriculados por cada 100 personas de entre 11 y 14 años en el nivel que les corresponde, según el Monitor de Desarrollo Territorial de Arteaga Latam.

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El informe, que presenta un ranking educativo de los 33 departamentos con información de los 1.123 municipios del país, señala que la cobertura neta venía aumentando desde 2018 y alcanzó su máximo en 2021, con 73,8 jóvenes matriculados por cada 100. Desde entonces, disminuyó durante cuatro años consecutivos.

Entre 2022 y 2025, la matrícula en secundaria se redujo en 137.896 estudiantes y el número de jóvenes de 11 a 14 años por fuera de este nivel llegó a 976.469, 44.444 más que en 2022.

El retroceso se presentó en 23 de los 33 departamentos. Las mayores caídas se registraron en Cundinamarca, con 5,5 puntos porcentuales; Caldas, con 4,1; Tolima, con 3,9; Norte de Santander, con 3,8; Antioquia y Bogotá, ambos con 3,6.

Los estudiantes que abandonan el sistema en grados como séptimo u octavo no alcanzan a beneficiarse de las oportunidades de acceso a la educación superior. Foto: Getty Images

Para Jaime Arteaga de Brigard, director general de Arteaga Latam, la educación secundaria representa un momento determinante para que los jóvenes adquieran competencias que les permitan participar en la economía. El informe advierte, además, que la caída en este nivel tiene implicaciones en la trayectoria educativa posterior, debido a que los estudiantes que abandonan el sistema en grados como séptimo u octavo no alcanzan a beneficiarse de las oportunidades de acceso a la educación superior.

El comportamiento contrasta con otros indicadores educativos. La cobertura en educación media aumentó de 45,3 a 46,4 jóvenes por cada 100 entre 2022 y 2025, mientras que el tránsito inmediato a la educación superior pasó de 40,1 a 46,9.

El informe plantea que esta combinación muestra una mejora en el acceso a la educación superior para quienes culminan el colegio, pero un deterioro en la permanencia durante los grados intermedios.

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El Índice de Trayectoria Educativa, elaborado por Arteaga Latam, ubica a Bogotá en el primer lugar en 2025, con 91,1 puntos sobre 100, seguida por Boyacá (90,3), Atlántico (86,7) y Santander (86,4). Vichada ocupa el último lugar, con 14 puntos.

El índice combina cobertura, permanencia, tránsito a la educación superior y resultados de las pruebas Saber 11. El informe también identifica una brecha territorial: mientras en los municipios urbanos 75,2 de cada 100 jóvenes cursan secundaria, la proporción baja a 68,7 en municipios intermedios y a 60 en los rurales.