En Colombia, instituciones como la Armada Nacional abren periódicamente procesos de incorporación que combinan educación, entrenamiento y proyección laboral. Estas convocatorias no solo están dirigidas a bachilleres, también a personas con formación técnica, tecnológica o profesional, lo que amplía el espectro de aspirantes.

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Este año, la Armada abrió su primera convocatoria para grumetes y cadetes. Este proceso contempla diferentes modalidades de ingreso dependiendo del perfil académico de los aspirantes.

Existen varias categorías dentro de la convocatoria. Por ejemplo, para quienes buscan ingresar como cadetes navales o de infantería de marina, la edad requerida está entre los 16 y 21 años.

La Armada abrió su primera convocatoria en 2026 para grumetes y cadetes. Foto: Armada Nacional

En el caso de los grumetes navales regulares, se establece que los aspirantes deben ser mayores de 16 años y menores de 23, mientras que para los programas administrativos el límite se extiende hasta los 29 años.

Requisitos para aplicar

Tener la ciudadanía colombiana.

No haber sido condenado por el sistema penal.

Contar con los títulos y certificaciones para cada programa.

Estatura mínima: hombres de 1,60 metros; mujeres de 1,55 metros.

No tener investigaciones pendientes en materia penal, disciplinaria o fiscal, ni antecedentes penales o fiscales.

No tener multas pendientes de pago por medidas correctivas relacionadas con comportamientos contrarios a la convivencia.

No tener tatuajes visibles con cualquier uniforme de la institución.

La entidad también señaló que si el interés de los candidatos es de carácter militar, lo mejor es fortalecer el cuerpo, por lo que recomienda incorporar rutinas de entrenamiento físico y acuático que expongan al cuerpo a los retos que tendrán en las escuelas de formación.

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La Armada Nacional destacó que las personas seleccionadas para el programa de grumete del cuerpo administrativo deberán recibir la formación de seis meses en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Además, se exige formación previa, como son: títulos técnicos, tecnológicos o profesionales en las áreas requeridas por la Armada, así como presentar resultados de pruebas de Estado como Saber TyT o Saber Pro, dependiendo del nivel.

Pasos para realizar la inscripción

La entidad reveló que las inscripciones para algunos programas se habilitaron el 16 de marzo de 2026, sin embargo, no especificó la fecha de cierre para el proceso. Esto sugiere que la diligencia de los siguientes documentos debe hacerse en el menor tiempo posible:

Este es el proceso paso a paso para inscribirse en la primera convocatoria de la Armada Nacional en 2026. Foto: Álvaro Pío Fernández. Foto: Álvaro Pío Fernández/El Pais

Ingresar a la página oficial de la Armada Nacional de Colombia. Buscar el menú. Seleccionar la opción ‘Programa de formación’. Escoger entre ‘Técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales’ conforme a los intereses del interesado. Revisar los requisitos, condiciones, costos y otros detalles de los cursos. Hacer clic en ‘Pasos para la inscripción’ para acceder a los formularios. Diligenciar cada documento con los datos solicitados. En la pestaña ‘Pagos’, escanear y cargar en formato PDF el recibo de pago de la inscripción. Subir el documento de identidad junto con el acta de compromiso para aspirantes. Esperar la notificación durante las próximas 48 horas para continuar con el proceso según los lineamientos de la entidad.

Para tener una referencia del tiempo en el que se darán los resultados de la convocatoria, la emisión del boletín con los admitidos del periodo 2025-2, se dio el día 17 de febrero de 2026.