Armada Nacional denuncia atentado con dron cargado con una granada en Timbiquí, Cauca: un militar resultó herido

Un batallón fluvial de la Armada Nacional fue atacado con drones cargados de explosivos, según denunció esa fuerza, en el municipio de Timbiquí, en el Cauca.

Como resultado del ataque, un militar resultó herido.

“Un tripulante de la Institución Naval resultó herido por esquirlas de granada. No obstante, recibió atención médica inmediata por parte del personal de sanidad militar y actualmente se encuentra fuera de peligro, presentando heridas leves”, informó la Armada a través de un comunicado.

Además, señaló que interpondrá una denuncia por violación del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos. El atentado es atribuido al Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) E30 Jhonier Toro Arenas.

Alerta terrorista frena visita de Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Hidroituango en Antioquia

El uso de drones de parte de los delincuentes llevó en las últimas horas a una grave denuncia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes aseguraron estar en la mira del frente 36 de las disidencias de las Farc.

De hecho, los dos mandatarios cancelaron una visita que tenían programada a Hidroituango este lunes, a la que habían invitado a más de cien periodistas.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Las alertas, denunciaron, se dieron luego de que detectaran los sobrevuelos de drones que estarían haciendo inteligencia en la zona de la hidroeléctrica.

Estos aparatos serían del frente 36 de las disidencias de las Farc, que delinquen y siembran terror en esta zona del país.

Ejército niega que haya emitido alerta sobre atentado con drones contra el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín

Sin embargo, el comandante del Ejército dijo que no conocían denuncias sobre el posible atentado.

Además, la semana pasada un atentado con un dron sobre una casa cobró la vida de tres miembros de una familia en Segovia, Antioquia.

“De acuerdo con la información verificada en territorio, un artefacto explosivo fue lanzado (dron) y desafortunadamente impactó contra una vivienda habitada por población civil, ocasionando el asesinato de tres miembros de una misma familia en el lugar de los hechos”, denunció la Corporación de Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana Nordeste), una organización campesina de los municipios de Remedios y Segovia.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yalusan Cano Silva, Alonso de Jesús Silva y María Cecilia Silva Silva.

“Una cuarta persona resultó gravemente herida. Inicialmente fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Segovia y, debido a la complejidad de su estado de salud, remitida posteriormente a un centro asistencial en Medellín”, añadió Cahupocana Nordeste.