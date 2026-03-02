Nación

Ejército niega que haya emitido alerta sobre atentado con drones contra el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín

El supuesto ataque sería en Hidroituango, en medio de una rueda de prensa.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 8:32 a. m.
Atentado contra el alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia
Atentado contra el alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia Foto: Colprensa

El comandante del Ejército, el general Royer Gómez, negó que la institución haya emitido alguna alerta sobre un posible atentado con drones con explosivos contra el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín en medio de una rueda de prensa en Hidroituango.

Este lunes se conoció una alerta en contra de la seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras advertir que en un evento que se realizaría en Hidroituango se estaría planeando un ataque terrorista en el que no solo se verían afectados los mandatarios, sino los asistentes a este evento.

HIDROITUANGO EPM
El evento programado en Hidroituango fue cancelado por la amenaza Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Lo que advirtieron los propios mandatarios es que grupos criminales pretendían atentar en Hidroituango y generar un apagón generalizado en buena parte del país que se abastece de la energía que sale de la hidroeléctrica, por lo que tuvieron que cancelar el evento programado para este lunes, en el que también estaban invitados los medios de comunicación.

La alerta que lanzaron, tanto el alcalde de Medellín como el gobernador de Antioquia, fue atendida por las autoridades que están revisando la información y estableciendo el nivel de riesgo que en otras oportunidades ha sido extremo en contra de la seguridad de los mandatarios en el departamento de Antioquia.

Sin embargo, durante la rueda de prensa del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, en el marco del llamado Plan Democracia, es el propio Ejército quien advierte que no ha emitido ninguna alerta sobre un posible ataque con drones en contra de la seguridad de los mandatarios o de la hidroeléctrica de Ituango.

Alerta terrorista frena visita de Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Hidroituango en Antioquia

El anuncio y la cancelación del evento en Hidroituango claramente se convirtió en una alerta para las autoridades que, en coordinación con la Fiscalía, analizan la información y esperan concluir el nivel de riesgo y la amenaza latente que ha provocado otras advertencias incluso del propio Gobierno sobre incursiones terroristas.

Este mismo lunes el ministro de defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, advirtió que el cese al fuego decretado por el ELN en el marco de las jornadas electorales, no es más que una falacia una mentira de este grupo criminal, por tanto es necesario estar atentos a cualquier situación de riesgo terrorista de parte de esta organización.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a una persecución judicial por parte de la Fiscalía.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió el plan terrorista. Foto: Semana/Colprensa

“Si son capaces de asesinar, pues les queda muy fácil mentir. La otra amenaza son las disidencias de las diferentes denominaciones que tienen, de Calarcá, de Mordisco del que muestran esa fractura que hay en torno a su interés propio en la cultura. También de la disidencia del grupo los Pachenca, los Conquistadores de la Sierra”, dijo el Ministro de Defensa.

