Antioquia

Alerta terrorista frena visita de Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Hidroituango en Antioquia

Las autoridades se encuentran en máxima alerta.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

2 de marzo de 2026, 7:15 a. m.
Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón.
Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Foto: Suministrada

Luego de que equipos de seguridad recibieran información sobre un posible atentado con explosivos por parte de las disidencias de las Farc contra la visita que estaba programada a Hidroituango del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el evento fue cancelado.

La actividad estaba prevista para este lunes, 2 de marzo, cuando visitarían la zona de influencia de este proyecto hidroeléctrico, y los esperarían por lo menos 100 periodistas, entre otros funcionarios, con el fin de verificar el 95 % de las obras que avanzan. Asimismo, tenían previsto revisar la instalación de cuatro turbinas y hacer anuncios de los recursos que actualmente genera la sociedad.

Hidroituango
Hidroituango Foto: Cortesía EPM

Estas alertas se dieron luego de que sobre el proyecto detectaran los sobrevuelos de drones que estarían haciendo inteligencia. Estos dispositivos serían del frente 36 de las disidencias de las Farc que delinquen y siembran terror en esta zona del país.

El análisis de riesgo que realizaron fue muy preciso. La recomendación de las autoridades fue no realizar este evento por estrictas razones de seguridad, por lo que cancelaron cualquier visita en la zona.

Medellín Cero Hambre; un plan que asegura la comida para los hogares más vulnerables
En estos momento, el Ejército se enfrenta contra las disidencias de las Farc en diferentes puntos del Cauca.
Operaciones militares no cesan en Antioquia. Foto: Ejército Nacional

Las autoridades dieron a conocer que dicha rueda de prensa ahora será realizada en el piso 12 de la Gobernación de Antioquia sobre las 9:00 de la mañana, donde ambos mandatarios entregarán detalles de estas obras en la hidroeléctrica.

La situación de orden público en varias zonas de Antioquia sigue siendo compleja, pese a las operaciones militares que se vienen adelantando en contra de la población civil, pero también contra los integrantes de la fuerza pública.

La única vía 4G sin finalizar en Antioquia está embolatada y se ha convertido en un dolor de cabeza; alcaldes le reclaman al Gobierno

Las disidencias de las Farc en varios puntos de Antioquia imponen sus propias reglas en las comunidades, lo que siembra terror y miedo. Además, cobran extorsiones al sector productivo e imponen los horarios para que las personas transiten.

