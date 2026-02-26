Gobernador de Antioquia arremete contra el Gobierno tras ataque con dron en Segovia que mató a tres personas: “Una mamá y dos hijos”

El ataque con un dron cargado de explosivos, que dejó tres personas muertas y un herido grave en zona rural de Segovia, provocó una fuerte reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó de manera directa la política de seguridad del Gobierno nacional.

El hecho ocurrió en la vereda La Jagua, donde un artefacto explosivo lanzado desde una aeronave no tripulada impactó una vivienda. Según el reporte oficial, murieron una mujer y dos de sus hijos, mientras que otro integrante de la familia permanece hospitalizado en estado crítico.

Rendón se pronunció a través de sus redes sociales y expresó: “¿A quién le cabe en la cabeza considerar que este gobierno ha logrado transformaciones para Colombia? Lo poco que habíamos alcanzado lo hemos perdido con sangre y dolor”.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El mandatario departamental detalló que “tres civiles fueron asesinados con explosivos lanzados desde drones en zona rural de Segovia: una mamá, dos de sus hijos y un tercer hijo permanece gravemente herido”, y envió un mensaje de solidaridad a los allegados de las víctimas.

En su declaración, el gobernador también hizo referencia al presidente Gustavo Petro y cuestionó los acercamientos con estructuras criminales. “Y mientras tanto, el presidente Gustavo Petro negocia en Catar con emisarios del Clan del Golfo y, en diferentes lugares de Colombia, con alias Calarcá”, afirmó.

El gobernador agregó: “Esa es la llamada paz total: concesiones para los criminales y entierros para los civiles”. Asimismo, exigió una respuesta contundente del Estado frente a la escalada violenta en el nordeste antioqueño.

“Antioquia exige ofensiva militar sin titubeos, respaldo pleno a la Fuerza Pública y cero contemplaciones con los criminales”, sostuvo Rendón, quien reiteró que la población civil está quedando en medio de la confrontación entre estructuras ilegales.

En la zona donde ocurrió el ataque tienen presencia grupos armados como el Clan del Golfo y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer responsabilidades y reforzaron la presencia militar en el sector.

El mandatario cerró su pronunciamiento enviando “nuestro sentimiento de dolor para su familia y los habitantes del nordeste”, mientras la comunidad de Segovia permanece en alerta ante la continuidad de hechos violentos en la región.

Los hechos, según la Corporación de Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana Nordeste), una organización campesina de los municipios de Remedios y Segovia, sucedieron entre las veredas Arenales y La Jagua hacia las 5:00 p.m. del miércoles, 25 de febrero.

“De acuerdo con la información verificada en territorio, un artefacto explosivo fue lanzado (Dron) y desafortunadamente impacto contra una vivienda habitada por población civil, ocasionando el asesinato de tres miembros de una misma familia en el lugar de los hechos”, denunció esta organización.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yalusan Cano Silva, Alonso de Jesús Silva y María Cecilia Silva Silva.

“Una cuarta persona, resultó gravemente herida. Inicialmente fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Segovia y, debido a la complejidad de su estado de salud, remitida posteriormente a un centro asistencial en Medellín”, añadió Cahupocana Nordeste.