Plata S. A. recibe autorización para operar en Colombia

Plata S. A. Compañía de Financiamiento informó que recibió la autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, un paso con el que la entidad queda habilitada para operar en el país y avanzar en la etapa final de preparación antes de iniciar la prestación de sus servicios.

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La compañía señaló que la autorización fue otorgada tras un proceso de evaluación técnica, legal y operativa realizado por el organismo de supervisión financiera. Con esta decisión, Colombia se convierte en el segundo mercado en el que opera la entidad, luego de México, donde está constituida como institución bancaria.

Según el comunicado, la autorización le permitirá fortalecer su presencia regional y avanzar en su estrategia de expansión en América Latina.

Plata S. A. desarrolla una estrategia de expansión en América Latina. Foto: Plata S.A.

“La obtención de esta licencia es el resultado de un exhaustivo proceso de evaluación técnica, legal y operativa ante el ente regulador”, indicó la empresa.

Tras recibir el aval regulatorio, Plata S. A. informó que inició la fase final de alistamiento de su operación. En esta etapa, la compañía concentra sus esfuerzos en la integración de sus plataformas tecnológicas, la coordinación con aliados estratégicos y la ejecución de pruebas de seguridad y experiencia de usuario antes de abrir sus servicios al público.

“Actualmente, el equipo concentra sus esfuerzos en la integración de infraestructuras tecnológicas, la sincronización con aliados estratégicos y las pruebas finales de seguridad y experiencia de usuario”, explicó la entidad.

El presidente de Plata S. A., Felipe Lega, aseguró que la autorización representa un avance en el proceso de consolidación de la compañía en Colombia.

“Recibir la autorización de la Superintendencia Financiera es un reconocimiento a nuestro esfuerzo por construir una entidad sólida desde sus cimientos. Estamos trabajando con total dedicación para finalizar nuestro alistamiento y asegurar que, en muy poco tiempo, estemos brindando a los colombianos una forma simple y segura para gestionar sus finanzas”, afirmó.

La empresa indicó que su operación estará apoyada en un ecosistema tecnológico propio, desarrollado por un equipo de más de 800 programadores.

De acuerdo con la información suministrada, este sistema incluye un núcleo bancario, una plataforma de gestión de clientes (CRM) y una aplicación móvil diseñada para centralizar los servicios financieros.

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Asimismo, señaló que el servicio de atención al cliente será administrado directamente por la compañía y estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La compañía señaló que la autorización fue otorgada tras un proceso de evaluación técnica. Foto: Plata S.A.

En las próximas semanas, Plata S. A. anunció que dará a conocer los productos que ofrecerá en Colombia. Según la entidad, el portafolio combinará los servicios propios de una compañía de financiamiento con herramientas digitales para la gestión de operaciones financieras.

La empresa también destacó el crecimiento registrado en otros mercados de la región. Aseveró que, en menos de tres años, alcanzó una valoración de 5.000 millones de dólares y cuenta con 4 millones de clientes activos.

Señaló que ha recibido más de 3.000 millones de dólares entre capital y deuda para respaldar su expansión, y que registra ingresos anuales superiores a 600 millones de dólares.