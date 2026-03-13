Zapia capta más de USD 7 millones para lanzar una asistente de IA que ejecuta tareas de forma autónoma

Zapia, una startup de inteligencia artificial con más de 6 millones de usuarios en América Latina, anunció la captación de US$ 7 millones en una extensión de su ronda seed. Con el nuevo financiamiento, que marca la segunda inversión de Prosus Ventures en la compañía, Zapia suma US$ 19,5 millones en inversiones totales y se prepara para lanzar Zapia Max, una evolución de su asistente personal de inteligencia artificial, ahora capaz de ejecutar tareas en el mundo real de forma autónoma, navegando en sitios web y aplicaciones, siempre con permisos y controles de seguridad definidos por el usuario.

La inversión llega en un momento en el que los llamados agentes autónomos de IA han ganado una fuerte visibilidad en la comunidad tecnológica. En las últimas semanas, sistemas avanzados se viralizaron entre desarrolladores y entusiastas al demostrar su capacidad para ejecutar tareas digitales complejas de manera automatizada.

Los recursos del nuevo financiamiento serán utilizados para ampliar el equipo y acelerar el desarrollo de Zapia Max, garantizando que la plataforma llegue al mercado lo antes posible. “Prosus Ventures comparte nuestra visión de construcción a largo plazo, orientada al producto y basada en las necesidades reales de los usuarios”, Juan Pablo Pereira, CEO de Zapia.. “Más allá del capital, la cercanía con el ecosistema de Prosus ha sido extremadamente valiosa y estamos entusiasmados por profundizar esta alianza a medida que escalamos.”