Francisco Barbosa reacciona ante problemas de financiamiento en Colfuturo para estudiantes de doctorados y maestrías: “Muy triste”

El exfiscal recordó que fue becado en Colfuturo para estudiar su doctorado en Derecho Público.

Redacción Confidenciales
24 de diciembre de 2025, 9:07 p. m.
El exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa se pronunció tras el anuncio de Colfuturo.
El exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa se pronunció tras el anuncio de Colfuturo, que comunicó en las últimas horas que supuestamente el Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de dejar de financiar el Programa Crédito Beca.

Muy triste que miles de colombianos ya no puedan tener las oportunidades que tuvimos muchos a quienes la educación nos cambió la vida”, expresó Barbosa en un trino en su cuenta personal de X.

El precandidato recordó que fue becado en Colfuturo para estudiar su doctorado en Derecho Público, por lo que está agradecido con este programa.

“Fui becario de Colfuturo en el 2007. Me ayudaron para cumplir mi sueño de hacer mi doctorado en Derecho Público en la Université de Nantes (Francia). Gracias a mi doctorado fui contratado de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado. También recuerdo que en esos créditos-beca descontaban el 10 % adicional por trabajar en el sector público y se pagaba el 60 % restante a tasas preferenciales. Esa beca, como la beca Alban de la Unión Europea, me cambiaron la vida”, agregó.

Pese a que el Gobierno Petro anunció que “no es cierto que se esté desfinanciando la formación de alto nivel en Colombia”, Barbosa envió un mensaje al próximo presidente frente a esta situación.

“Próximo gobierno debe pensar en los jóvenes que quieren salir adelante con su estudio y su esfuerzo. Becas a los jóvenes que lo merecen por sus notas y esfuerzo, y no pago a criminales por no matar”, puntualizó el precandidato presidencial.

