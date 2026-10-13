Distrito confirma qué pasará con colegios públicos durante las protestas de este miércoles, 14 de octubre: anuncio oficial

La Secretaría de Educación de Bogotá informó que los estudiantes de los colegios públicos de la capital podrán asistir a sus clases con normalidad este miércoles, 14 de octubre, pese a las manifestaciones previstas para la jornada.

Fecode, al igual que Gustavo Petro, participará en la manifestación del 14 de octubre: expuso las razones

De acuerdo con la entidad distrital, la prestación del servicio educativo se mantendrá y cada institución tendrá la responsabilidad de organizar sus actividades según sus condiciones particulares. Por esta razón, los rectores y rectoras deberán comunicar oportunamente a las familias cualquier información relacionada con el desarrollo de la jornada escolar.

El anuncio incluye un llamado a los docentes que tengan previsto participar en las movilizaciones. La Secretaría les pidió programar su asistencia a las protestas fuera de su horario laboral, con el propósito de evitar interrupciones en las actividades académicas y garantizar que los estudiantes puedan cumplir con sus compromisos escolares.

“En este sentido, insta a las y los docentes que vayan a participar en las manifestaciones a hacerlo en contrajornada para no afectar la normalidad académica”, indicó el comunicado oficial.

La entidad señaló que reconoce y respeta el derecho constitucional a la protesta, pero insistió en la necesidad de proteger el acceso a la educación de niñas, niños y jóvenes.

Con esta orientación, el Distrito busca mantener la continuidad de las clases y evitar afectaciones en el calendario escolar. Asimismo, recordó la importancia de respetar el tiempo destinado a la formación de los estudiantes, mientras los ciudadanos ejercen sus derechos de participación y manifestación.

“La Secretaría de Educación reitera su respeto al derecho a la protesta y reafirma la importancia de priorizar el derecho fundamental a la educación de las niñas, niños y jóvenes, y el respeto por el tiempo escolar”, concluyó.