El pasado 13 de octubre, una bomba de tiempo explotó, luego de que, tras varios días de mantenimiento de la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín, se cancelara un encuentro deportivo programado en el recinto, pues el campo de juego no se encontraba listo ni apto para recibir jugadores y un partido de esta magnitud.

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La situación se dio tras el concierto que se celebró a inicios de este mes, en el que se presentó el grupo coreano BTS. Para dicho evento, las directivas del Estadio, a cargo de la empresa Sencia, decidieron retirar la grama por completo, para luego del concierto volver a instalarla y aprovechar para hacer un procedimiento de mantenimiento profundo.

Tras el concierto de BTS, Sencia retiró la grama del estadio para reinstalarla y realizar trabajos de mantenimiento. Foto: Cristian Bayona

Sin embargo, los tiempos no dieron y aunque prometieron que estaría listo el campo de juego, para las fechas estipuladas del Fútbol Profesional Colombiano, lo cierto es que no fue así.

La discusión sobre el manejo del estadio y los problemas relacionados con Sencia, el operador del recinto, llegaron al Concejo de Bogotá. La concejal Heidy Sánchez expuso la grave situación, asegurando que el desplante con la hinchada fue una “grosería”.

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“Esta alianza público privada, que ha sido denunciada por irregularidades desde el año 2023, luego de modificar el POT para entregarle en bandeja de plata lo propio a un privado. Si no fuera por esta alianza, no sería posible. Por qué no le devuelven el estadio a la ciudad, por qué no dejan que cumpla su función principal que es el fútbol”, detalló.

La gestión de Sencia llegó al Concejo de Bogotá, donde se cuestionó la alianza público-privada. Foto: FIFA via Getty Images

“Ya no se trata únicamente de los incumplimientos; la relación se ha vuelto insostenible. Mientras Sencia llena sus bolsillos, la ciudad y el fútbol capitalino siguen esperando el respeto y el compromiso que merecen”, detalló la concejal.

El alcalde Carlos Fernando Galán solicitó al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol.