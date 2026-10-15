Meter reversa en movimiento: el riesgo que corren tanto el vehículo como el conductor

Hacer un cambio de marcha cuando un vehículo se encuentra en movimiento puede parecer para muchos algo intrascendente. No obstante, meter en reversa el carro cuando este no está completamente quieto puede traer serios daños al sistema del auto.

Ni automáticos ni eléctricos: los carros manuales tendrían una ventaja para cuidar el cerebro

De acuerdo con la marca de vehículos estadounidense Ford, si se intenta colocar en reversa un auto de transmisión manual cuando sigue en circulación, se impedirá que el engranaje se acople correctamente, generando un ruido causado por la fricción.

Las transmisiones manuales funcionan por medio de engranajes. La mayoría de los carros con este sistema cuentan con cinco o seis marchas y se encargan de transmitir la fuerza del motor a las ruedas para así poder avanzar.

La palanca de cambios permite seleccionar las marchas del vehículo, pero colocar la reversa sin detenerse puede afectar el sistema de transmisión. Foto: Getty Images/iStockphoto

El eje, por su parte, está diseñado para mover diferentes engranajes, mientras que la palanca de cambios selecciona la marcha que pide el auto.

Dentro de cada marcha se sitúan los sincronizadores, anillos colocados junto a cada engrane que se encargan de empatarlos y acoplarlos según la velocidad. Por medio de esto, el vehículo tiene la capacidad de cambiar de velocidad mientras marcha.

La reversa opera de una manera completamente diferente a todo el sistema de engranajes, ya que funciona a través de dos ejes: uno que está conectado al motor y otro a las ruedas del carro.

Cuando un conductor coloca la reversa, el engranaje extremo termina acoplándose a la transmisión, permitiendo que los neumáticos puedan girar en dirección contraria.

La palanca de cambios permite seleccionar las marchas del vehículo, pero colocar la reversa sin detenerse puede afectar el sistema de transmisión. Foto: Getty Images

Un aspecto importante cuando un vehículo se encuentra en reversa es que no cuenta con sincronizadores, lo que significa que no tiene la manera de acoplarse salvo si este se encuentra completamente detenido.

Si por error el carro mete reversa, los engranajes no podrán adaptarse, ya que les será imposible al estar girando en dirección contraria. Esto genera fricción entre ellos, produciendo el característico chillido, así como desgastar la transmisión.

¿Cómo evitar daños en el vehículo?

Para evitar algún hecho que afecte el sistema del vehículo, Ford comparte una serie de recomendaciones:

No poner en reversa el carro mientras este se encuentra en movimiento, ya que podría ser demasiado peligroso y provocar un daño en la transmisión.

en la transmisión. Meter reversa solamente cuando el vehículo está completamente detenido, puesto que la fricción ocasionada por los engranajes generará un desgaste prematuro en la transmisión.

prematuro en la transmisión. En carros que cuenten con transmisión automática, no se aconseja realizar esta práctica, sin importar que los funcionamientos entre estos y los manuales sean diferentes.