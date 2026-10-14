Vicepresidente José Manuel Restrepo anunció una nueva iniciativa para Icetex: “Les tengo grandes y buenas noticias”

El Ejecutivo nacional avanza en la estructuración de su estrategia para ampliar el acceso a la educación superior orientada a las nuevas tecnologías. Tras sostener una reunión de trabajo de alto nivel, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, confirmó que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) desempeñará un papel central en la ejecución del programa gubernamental Talento Colombia. Esta apuesta busca formar a las nuevas generaciones en capacidades avanzadas de tecnología e inteligencia artificial.

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La iniciativa forma parte de los lineamientos trazados por la administración del presidente Abelardo De La Espriella para acelerar la transformación digital en el país.

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“Sostuve una importante conversación con Richard Caicedo, presidente del Icetex. Esta entidad es protagonista de Talento Colombia, la apuesta del gobierno de Abelardo De la Espriella para que más jóvenes colombianos se formen y lideren en la era de la inteligencia artificial”, destacó el vicepresidente Restrepo al término del encuentro institucional.

Presentación oficial en Bucaramanga y alianza empresarial

La agenda del proyecto quedará oficialmente abierta a finales del presente mes durante un evento público en la capital del departamento de Santander. Según lo detallado por la Vicepresidencia, la cita servirá como marco para presentar los componentes operativos, becas y líneas de crédito que regirán el sistema educativo bajo esta sombrilla estatal con miras a la vigencia del año 2027.

“Hemos terminado una conversación maravillosa con Richard Caicedo, presidente del Icetex. ¿Por qué esto es importante? Porque esto hace parte de Talento Colombia. Él es un actor protagónico en ese esfuerzo”, enfatizó el vicepresidente en su declaración pública.

Sostuve una importante conversación con Richard Caicedo, presidente del @ICETEX Esta entidad es protagonista de Talento ColombIA, la apuesta del gobierno de Abelardo De la Espriella para que más jóvenes colombianos se formen y lideren en la era de la inteligencia artificial. Tenemos grandes y buenas noticias… y las vamos a contar en Bucaramanga el próximo 29 de octubre ¡Allá nos vemos! — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 15, 2026

“Les tengo grandes y buenas noticias. Ya sabrán, pero el día 29 de octubre quiero invitarlos a la ciudad de Bucaramanga. Allí vamos a presentar la gran apuesta de Talento Colombia y el Icetex para el 2027”, agregó el alto funcionario.

El despliegue de la estrategia en territorio santandereano no se limitará a los anuncios institucionales. La jornada incluirá una mesa de trabajo con el sector privado y gremial para alinear la oferta académica con la demanda laboral técnica de la industria colombiana.

“También vamos a tener un encuentro con empresarios y luego los vamos a invitar para que nos acompañen en este desafío de Talento Colombia. No se lo pierdan”, concluyó el mandatario al convocar a los actores productivos a sumarse a la iniciativa gubernamental.