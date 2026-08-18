Richard Alexander Caicedo Rico fue designado este martes 18 de agosto como nuevo presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), mediante el Decreto 1227 de 2026.

Richard Alexander Caicedo Rico fue designado como presidente del Icetex, a través del Decreto 1227 de este martes 18 de agosto. Caicedo fue jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, hoy ministro de vivienda. #Vocesysonidos pic.twitter.com/v3p1o4lxHJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 19, 2026

Caicedo llega a la dirección de la entidad después de desempeñarse como jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, quien actualmente ocupa el cargo de ministro de Vivienda.

El Decreto 1227 de 2026 establece que el cambio en la presidencia del Icetex se produjo tras la renuncia presentada por Álvaro Hernán Urquijo Gómez, quien había sido designado en el cargo de Presidente Grado 04 de la entidad mediante el Decreto 1460 del 9 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el documento, Urquijo presentó formalmente su renuncia al cargo el pasado 11 de agosto de 2026. El Gobierno nacional aceptó su dimisión a partir de la fecha de expedición del nuevo decreto, dejando así vacante la presidencia del instituto.

“Caicedo asumirá el empleo de Presidente Grado 04 del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ‘Mariano Ospina Pérez’ - Icetex, a partir de la fecha de expedición del acto administrativo”, señala el decreto.

Con la designación de Richard Alexander Caicedo Rico, el Gobierno nacional deberá avanzar en la continuidad de los programas y servicios del Icetex, mientras el nuevo funcionario asume las responsabilidades administrativas y estratégicas de la entidad. El nombramiento se suma a su experiencia en el sector público, particularmente a su paso por la Alcaldía de Bucaramanga.

Retos principales que enfrentará

Entre los principales retos que enfrentará Richard Alexander Caicedo Rico estará garantizar la continuidad y sostenibilidad de los programas de financiación educativa del Icetex, en un contexto en el que miles de estudiantes dependen de créditos, becas y otros mecanismos de apoyo para acceder o permanecer en la educación superior.

Otro desafío será fortalecer la atención a los beneficiarios y avanzar en soluciones frente a las dificultades que puedan presentarse con los créditos educativos, especialmente para estudiantes y familias con menor capacidad económica.

Caicedo también deberá definir las prioridades de su administración y articularlas con las políticas del Gobierno nacional en materia de acceso y permanencia en la educación superior.

Trayectoria académica y profesional

De acuerdo con información suministrada por el Icetex, Richard Alexander Caicedo Rico es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y cuenta con una maestría internacional en Educación y TIC (e-learning) de la Universidad Abierta de Cataluña.

Además, es especialista en Gerencia de Multimedia y en Gerencia de Instituciones de Educación Superior de la Universidad Santo Tomás.