Universidad del Rosario ofrece 62 becas para maestrías dirigidas a profesionales de Cundinamarca

El acceso a estudios de posgrado continúa siendo uno de los principales desafíos para miles de profesionales colombianos, especialmente por los altos costos que implica cursar una maestría. Con el propósito de ampliar las oportunidades de formación, la Universidad del Rosario anunció una nueva convocatoria de becas en alianza con la Gobernación de Cundinamarca.

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La iniciativa hace parte del programa Alianza para el Futuro, una estrategia que busca fortalecer la educación de alto nivel en el departamento mediante apoyos económicos que faciliten el ingreso a programas de posgrado. En esta oportunidad, la institución pondrá a disposición 62 becas parciales, las cuales hacen parte de 150 que se abrirán, para aspirantes interesados en continuar su formación académica.

El beneficio cubrirá el 50% del valor de la matrícula. De ese porcentaje, la Universidad del Rosario asumirá el 30%, mientras que la Gobernación de Cundinamarca aportará el 20%. El estudiante seleccionado deberá financiar el porcentaje restante.

“En la Universidad del Rosario creemos que el talento no debe detenerse por falta de oportunidades. Por eso impulsamos alianzas como esta, que permiten abrir caminos para que más profesionales accedan a una formación de excelencia y pongan ese conocimiento al servicio del desarrollo de sus regiones y del país”, dijo Ana Isabel Gómez, rectora de la Universidad del Rosario.

Las becas están dirigidas a profesionales nacidos en Cundinamarca o a quienes puedan demostrar residencia continua en alguno de los municipios del departamento durante los últimos cinco años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

¿Qué programas están incluidos?

Los beneficiarios tendrán la posibilidad de elegir entre 12 programas de maestría en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo regional y nacional.

La oferta académica incluye disciplinas como Business Analytics, Finanzas, Economía, Energías Renovables, Ingeniería Biomédica, Ciudades Inteligentes y Sostenibles, Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación, Comunicación Política Digital, Gestión Estratégica de la Información e Innovación Digital, Asuntos Globales y Procesos Políticos, además de Actividad Física, Deporte y Salud.

Es importante tener en cuenta que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de julio de 2026, por lo que los interesados deberán realizar su proceso de inscripción dentro del plazo establecido.

Con este tipo de iniciativas, la Universidad del Rosario y la Gobernación de Cundinamarca buscan impulsar la formación de profesionales altamente capacitados, promoviendo el desarrollo científico, tecnológico y económico de la región, al tiempo que reducen una de las principales barreras para acceder a la educación de posgrado: el costo de la matrícula.