Polémica entre Viviane Morales y Gustavo Petro por la financiación de universidades públicas: “Deje de confundir”

La financiación de las universidades públicas volvió a convertirse en tema de debate luego de un intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y la ministra de Educación designada por Abelardo De La Espriella, Viviane Morales, en donde se refirieron a la reforma que fue aprobada por el Congreso en el 2025.

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La polémica comenzó después de las declaraciones sobre la financiación de las universidades públicas, las cuales fueron brindadas por la funcionaria en entrevista con Noticias Caracol.

Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X y defendió la ley aprobada durante su Gobierno. Según explicó, esa norma garantiza más recursos para las universidades públicas y permite ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior.

“Este anuncio significa algo grave. La fórmula que dejamos para financiar la universidad pública, que es ley hoy, garantiza la expansión de la cobertura de las universidades públicas en Colombia; es un gasto que es la verdadera y más grande inversión de Colombia. Generalizar el conocimiento a nivel superior de manera gratuita y creciente para la juventud es la mayor inversión que un país puede hacer para progresar”, escribió el mandatario.

En el mismo mensaje, Petro también afirmó: “Con la nueva ley que aprobamos en el Congreso, aumentamos ya para el nuevo semestre que recibirá la ministra 450.000 cupos adicionales a los que existían en el gobierno Duque. Es casi medio millón de jóvenes que, si no hubiera esa ley, no estarían estudiando gratuitamente las carreras que escojan y en su territorio”.

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La respuesta de Viviane Morales a Gustavo Petro

Horas después, Viviane Morales respondió por medio de la misma red social. La ministra designada aseguró que la ley, aunque ya fue aprobada, todavía necesita una reglamentación para definir cómo se pondrá en marcha.

Además, indicó que ese proceso ya había sido iniciado por el actual Ministerio de Educación.

“Deje de confundir. Usted sabe que es necesario reglamentar la ley que fijó el método de financiación de las universidades públicas, por algo hoy su ministro de Educación se apresuró a sacar el proyecto de decreto”, escribió Morales.