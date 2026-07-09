Gustavo Petro lanza otro frente de batalla, agita las calles y llama a la “resistencia juvenil” por la educación

En sus últimos trinos, Gustavo Petro ha dejado claro lo que seguramente será otra de sus causas en los próximos meses. El presidente ha polemizado con los anuncios que ha hecho el Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia educativa y las primeras declaraciones de la ministra designada en esa cartera, Viviane Morales.

La ex fiscal aseguró en una entrevista con Caracol Televisión que el sistema de financiación de las universidades debía revisarse. “El año pasado (2025) se logró en el Congreso la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 (de 1992), que establece unos nuevos mecanismos de financiación para la universidad pública. Evidentemente, hay una asfixia financiera para las universidades y nos tocará entrar a reglamentar un nuevo método para determinar la financiación de las universidades públicas con base en esa ley que fue aprobada el año pasado”, dijo.

Frente a eso, el primer mandatario ha contestado ya varias veces. “Este anuncio significa algo grave”, respondió el primer mandatario a esa noticia en su momento.

Este jueves, el presidente publicó un nuevo trino en el que, ahora, llama a los estudiantes y a los jóvenes que no tienen acceso a la educación a manifestarse.

“La resistencia juvenil a ese desafuero contra el derecho a la educación debe comenzar con organización más unida y profunda que antes. Recuerden la violencia mata las multitudes las multitudes crecen en la paz y la alegría pero deben ser contundentes. La fuerza por la vida y la libertad es la fuerza mayoritaria de Colombia. La juventud universitaria y la juventud barrial y rural que aún no puede estudiar a preparar la lucha por la vida y la luz del saber. No dejemos cerrar la luz del conocimiento a Colombia por oscurantistas que quieren es volver esclavo el pueblo trabajador”, dijo el presidente.

El presidente alienta así su movilización para el 20 de Julio, el último gran llamado a las calles -hasta ahora- de su gobierno. Esa jornada, en la que el país celebra la Indepencia, será el epicentro de manifestaciones, en medio de la tensión política que se vive por las elecciones del pasado 21 de junio en las que ganó Abelardo De La Espriella. “El 20 de julio a gritar independencia nacional en todas las plazas públicas del país”, dijo Petro.

El presidente Petro ha negado la victoria electoral de Abelardo De La Espriella en las urnas. “El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra constitución. El presidente de Colombia acepta, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda”, dijo Petro.

Iván Cepeda, por su parte, ha dicho que se declara en “desobediencia civil” y ha argumentado la tesis de la defensa del país frente a lo que él considera una injerencia extranjera en la campaña.

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