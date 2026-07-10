Icfes publicó el calendario de la Saber 11 2026: estas son las fechas importantes

Miles de estudiantes se preparan para dar un nuevo paso académico, reforzando conocimientos y practicando para las futuras pruebas Saber 11 que definirán su cierre académico.

Ante la incertidumbre, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio a conocer el cronograma oficial correspondiente a las pruebas programadas para 2026, permitiendo que los estudiantes conozcan con anticipación las fechas más importantes del proceso. La entidad estableció el calendario para la aplicación de los exámenes, la publicación de las citaciones y la entrega de los resultados.

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Según la programación, las pruebas Saber 11 del calendario A se realizarán el domingo 26 de julio de 2026. Ese mismo día también serán aplicados los exámenes Pre Saber y de Validación del Bachillerato Académico, dirigidos a quienes buscan evaluar sus conocimientos o completar este requisito educativo.

Antes de la jornada, los inscritos deberán consultar su citación, documento en el que se informa el sitio donde presentarán la prueba. El Icfes indicó que esta información estará disponible a partir del 10 de julio, por lo que recomendó revisarla con anticipación para evitar contratiempos el día del examen.

En cuanto a los resultados, la entidad precisó que los puntajes individuales de Saber 11 serán publicados el 25 de septiembre de 2026. Por su parte, quienes presenten Pre Saber o el examen de Validación del Bachillerato Académico podrán conocer sus resultados el 2 de octubre.

Con este cronograma, los aspirantes podrán planificar cada etapa del proceso y estar atentos a las fechas definidas por el Icfes.

De acuerdo con lo plasmado por la entidad, las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre se llevarán a cabo el 6 de septiembre, permitiendo que se consulten los certificados desde el 28 de septiembre y los resultados el 22 de diciembre.

Es clave tener presentes las fechas y la información publicada, organizándose y tomando medidas para realizar las pruebas correspondientes en el marco establecido.