Viviane Morales anuncia a docentes y a Fecode el núcleo de su plan para los colegios en Colombia

La ministra designada de Educación, Viviane Morales, envió un mensaje de reconocimiento y apertura al magisterio colombiano y a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), asegurando que los docentes serán el eje central de su gestión.

Viviane Morales, minEducación de Abelardo De La Espriella, respondió qué pasará con el Icetex: “Punto fundamental”

En sus primeras declaraciones en Noticias Caracol sobre la hoja de ruta que impulsará para los colegios del país, Morales destacó que la calidad de la educación depende, en gran medida, del papel que desempeñan los maestros dentro de las aulas. Por ello, afirmó que su administración buscará fortalecer la interlocución con el sector docente y construir acuerdos mediante el diálogo.

Viviane Morales, ministra de Educación designada, afirmó que buscará fortalecer la interlocución y el diálogo con el sector docente. Foto: carlos julio martínez-semana

“Lo primero que les voy a decir es que entiendo que el papel de los maestros es la columna vertebral del tema de educación”, manifestó la ministra designada al dirigirse a Fecode y a los educadores del país.

Morales respaldó su planteamiento con referencias a estudios internacionales. Señaló que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que más impacta en la calidad educativa es la labor docente.

Polémica entre Viviane Morales y Gustavo Petro por la financiación de universidades públicas: “Deje de confundir”

“La OCDE dice que en el tema de calidad lo que más impacta, más allá de las tecnologías, más allá incluso de las estructuras educativas y de los establecimientos educativos, es la calidad del docente”, expresó.

Con este mensaje, la futura ministra dejó entrever que uno de los pilares de su gestión será dignificar la labor de los maestros y fortalecer su papel dentro del sistema educativo colombiano. Asimismo, planteó la necesidad de mantener una comunicación permanente con Fecode para abordar los principales retos del sector.

Viviane Morales asegura que mantendrá comunicación permanente con Fecode como ministra de Educación. Foto: Pilar Mejia

“Yo espero primero reconocer el papel social de los maestros. En mí encontrarán una interlocución abierta y de respeto”, afirmó Morales, al tiempo que reiteró su disposición para construir consensos.

La ministra designada también hizo énfasis en que la relación con Fecode estará basada en el diálogo y la búsqueda de soluciones concertadas. “Igualmente con Fecode espero que los temas que tengamos que trabajar, trabajemos bajo el diálogo, como le digo, con humildad”, concluyó.