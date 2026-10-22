El 80 % de los adolescentes en el mundo no alcanza los niveles recomendados de actividad física, según advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2024. En julio de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que más del 80 % de los adolescentes de las Américas tampoco cumple con la recomendación de realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física.

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Ante este panorama, más de 90 colegios de la red internacional Cognita, presente en 21 países, participaron en el Global Be Well Day 2026, una iniciativa desarrollada bajo el lema In Motion, We Thrive.

En Bogotá, el Colegio Las Pachas reunió a 585 estudiantes en una jornada con actividades de baile, yoga, juegos y ejercicios de movimiento. La programación incluyó participantes desde kínder hasta grado 12, además de familias, docentes y colaboradores.

La iniciativa buscó incorporar la actividad física a las rutinas escolares mediante pausas activas durante las clases, recorridos al aire libre, juegos de integración y ejercicios de respiración. También promovió espacios de interacción entre estudiantes y adultos para fortalecer sus vínculos.

Sedentarismo infantil y adolescente: colegios promueven la actividad física para combatirlo Foto: Colegio Las Pachas - API

“Entender el movimiento como parte del bienestar implica incorporarlo a la experiencia educativa de manera consciente y cotidiana. Desde el colegio buscamos que los estudiantes reconozcan que cuidar su cuerpo también tiene relación con su bienestar emocional, sus vínculos con los demás y su capacidad para desenvolverse en distintos espacios. Por eso, promover diferentes formas de movimiento, de acuerdo con las edades, intereses y necesidades de cada estudiante, hace parte de una formación que busca brindarles herramientas para cuidar de sí mismos y de su entorno”, explica Gabriela Casanova, rectora de Las Pachas.

La jornada se articuló con SHINE, el programa institucional de bienestar y liderazgo empático que acompaña la formación de las estudiantes desde la primera infancia hasta la adolescencia.

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El enfoque reconoce que el movimiento no se limita al deporte competitivo y que actividades como caminar, bailar o participar en juegos grupales pueden contribuir al bienestar físico y emocional.

La iniciativa también plantea la importancia de que colegios y familias incorporen estas prácticas a la vida cotidiana para fomentar hábitos sostenibles durante el crecimiento.