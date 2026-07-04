Estudio asocia el sedentarismo diario con un aumento en el riesgo de padecer esta grave enfermedad

Un estudio de la Universidad de Glasgow (Reino Unido) ha asociado los periodos de inactividad prolongada con mayor riesgo de cáncer y, en concreto, ha apuntado que cada hora continua de sedentarismo diario puede aumentar el riesgo de muerte por cáncer en un 10 por ciento.

El equipo de investigación, que ha publicado sus resultados en ‘PLOS Medicine’, analizó los datos de dispositivos portátiles usados por más de 91.292 participantes del Biobanco del Reino Unido, a quienes se les realizó un seguimiento durante un promedio de 12 años.

Los datos obtenidos aportan más evidencia sobre las consecuencias negativas para la salud de los periodos prolongados de sedentarismo diario, pero también demuestran que este riesgo podría mitigarse sustituyendo estos largos periodos de sedentarismo con actividad física.

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En concreto, los investigadores han descubierto que el riesgo de muerte por cáncer era un 12 por ciento menor cuando se sustituía una hora diaria de sedentarismo por actividad física ligera, como caminar despacio o realizar tareas domésticas como planchar o lavar los platos.

Un estudio de la Universidad de Glasgow (Reino Unido) ha asociado los periodos de inactividad prolongada con mayor riesgo de cáncer. Foto: Foto Gettyimages

A su vez, el riesgo de muerte por cáncer también se redujo un ocho por ciento cuando se sustituyeron 30 minutos de inactividad por actividad física moderada diaria, como caminar a paso normal. Reemplazar cinco minutos de sedentarismo por actividad física intensa se asoció con una reducción del 22 por ciento en el riesgo de muerte por cáncer.

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“Nuestros datos demuestran que estar sentado durante más de 30 minutos seguidos está particularmente relacionado con un mayor riesgo de cáncer. La buena noticia es que interrumpir el tiempo que pasamos sentados con algo tan sencillo como un breve paseo podría ser protector”, ha resaltado el autor principal del estudio, Frederick Ho.

Asimismo, ha señalado que, frente a las directrices sanitarias actuales centradas principalmente en el ejercicio moderado o intenso, estos hallazgos demuestran que no se debe ignorar el movimiento ligero.

El equipo de investigación ha apuntado, en línea con los resultados, que a la hora de determinar el riesgo de muerte por cáncer no es solo importante la cantidad total de tiempo que se pasa sentado, sino también cómo se acumula ese tiempo y si se intercala con actividad física de diferentes intensidades.

La OMS lanza advertencia global por el sedentarismo

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró cuáles son los niveles mínimos de actividad física recomendados para mantener una buena salud y prevenir enfermedades crónicas.

El organismo advirtió que el sedentarismo sigue aumentando en el mundo y se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para desarrollar problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y trastornos relacionados con la salud mental.

Según las directrices de la OMS, los adultos entre 18 y 64 años deberían realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada.

También pueden optar por entre 75 y 150 minutos de ejercicio vigoroso, dependiendo de la intensidad de la rutina y de sus condiciones de salud.

La entidad recomienda además complementar estas actividades con ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana.

Con información de Europa Press