Miles de colombianos se preparan para viajar durante las vacaciones de mitad de año y las celebraciones de San Juan y San Pedro.

Ante el aumento de desplazamientos hacia zonas con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a vacunarse con anticipación y adoptar medidas de prevención para evitar contagios.

Aumentan casos de fiebre amarilla en Colombia durante los últimos días; estas son las cifras

Vacunación contra la fiebre amarilla antes de viajar a Tolima y Meta

Esta temporada de vacaciones y festividades ha llevado al Ministerio de Salud a insistir en la importancia de inmunizarse al menos diez días antes de visitar municipios con riesgo de transmisión del virus.

Ante el incremento de los desplazamientos por las festividades de San Juan y San Pedro, así como por la temporada de vacaciones de mitad de año, el Ministerio de Salud y Protección Social reiteró el llamado a la ciudadanía para vacunarse contra la fiebre amarilla.

También se hace necesario reforzar y las medidas de prevención, especialmente entre quienes tienen previsto viajar a zonas de riesgo durante las próximas semanas.

La advertencia se produce en medio del brote de fiebre amarilla que enfrenta Colombia desde septiembre de 2024.

De acuerdo con la cartera de Salud, hasta la fecha se han confirmado 201 casos de la enfermedad y 89 personas han fallecido como consecuencia de la infección.

Durante 2026, el departamento del Tolima concentra buena parte de la preocupación sanitaria, con 52 casos reportados, mientras que en Villavicencio, Meta, se ha confirmado un caso adicional.

Dentro de las zonas priorizadas por las autoridades sanitarias se encuentran los municipios tolimenses de Chaparral, Cunday, Icononzo, Ortega, Rioblanco, Melgar, Carmen de Apicalá, Suárez, Planadas, Dolores, Ataco, Villarrica, Prado y Purificación.

En el Meta, la recomendación se extiende a Villavicencio, donde las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica ante el riesgo de transmisión.

Vacuna contra la fiebre amarilla: ¿cuándo debe aplicarse? Foto: Getty Images

Vacuna contra la fiebre amarilla: cuándo debe aplicarse

El Ministerio insiste en que las personas que viajen a estos territorios deben aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla al menos diez días antes del desplazamiento.

Es el tiempo necesario para que el organismo desarrolle la protección adecuada contra el virus.

Asimismo, recomienda mantener medidas de protección personal como el uso de repelente, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, dormir con toldillos o mosquitero.

Colombianos deberán vacunarse contra la fiebre amarilla para viajar a Ecuador

De igual forma, es necesario eliminar recipientes que acumulen agua ya que estos pueden convertirse en criaderos de los mosquitos transmisores.

La entidad también invitó a consultar en su portal oficial la clasificación de los municipios del país según su nivel de riesgo para fiebre amarilla.

Una herramienta que permite a los viajeros conocer las recomendaciones sanitarias antes de desplazarse.

Como parte de la estrategia de contención del brote, el Gobierno recordó que la vacuna está disponible en más de 3.000 puntos de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional.

Además, miles de equipos extramurales y Equipos Básicos de Salud continúan recorriendo diferentes regiones del país para garantizar el acceso oportuno a la inmunización, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.