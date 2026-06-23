Pacientes Colombia pide a De La Espriella “una Colombia distinta, donde la salud sea un derecho fundamental”

La organización Pacientes Colombia formuló una serie de peticiones al presidente electo, Abelardo De La Espriella, relacionadas con el futuro del sistema de salud y la atención de los usuarios.

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Entre las solicitudes se encuentran la apertura de espacios de participación para los distintos actores del sector, la designación de un ministro de Salud con perfil técnico y el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional sobre la financiación del sistema.

El pronunciamiento fue realizado por Denis Silva Ocoro, vocero de la organización, quien manifestó que la elección del nuevo mandatario genera expectativas entre los pacientes frente a la posibilidad de impulsar cambios en el sector salud.

#SALUD | Pacientes Colombia exigió al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella abrir espacios de participación para los usuarios en las decisiones sobre el sistema de salud, designar un ministro con perfil técnico y cumplir los autos de la Corte Constitucional para… pic.twitter.com/RYVXyaKvDi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 23, 2026

“Celebramos que el candidato Abelardo De La Espriella sea el nuevo presidente de Colombia. Eso nos da un parte de tranquilidad y estamos seguros de que podemos pensar en una Colombia distinta, donde la salud sea un derecho fundamental y no un favor del gobierno de turno”, expresó.

La primera solicitud de la organización está relacionada con la construcción de una agenda conjunta para enfrentar las dificultades que atraviesa el sistema de salud.

En ese sentido, Pacientes Colombia pidió que el nuevo gobierno convoque a los diferentes actores involucrados en la prestación de servicios para definir una hoja de ruta orientada a superar la crisis actual.

“Estamos listos, firmes por la salud y la vida para construir con todos los sectores del ecosistema de la salud, los pacientes, los trabajadores de la salud, los usuarios y los gremios”, señaló Silva. Agregó que los pacientes han resultado afectados por las dificultades del sistema y que, por ello, reclaman “justicia, verdad, reparación y no repetición”.

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La segunda petición está enfocada en la designación del próximo ministro de Salud. La organización solicitó que el cargo sea ocupado por una persona con experiencia y conocimiento del sector, capaz de liderar las acciones necesarias para enfrentar los problemas existentes.

Abelardo De La Espriella deberá enfrentar diversos problemas del sistema de salud. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

“Pensemos en un ministro que tenga las condiciones técnicas, humanas y de conocimiento del sistema de salud para salir de esta crisis”, indicó el vocero. También afirmó que el país necesita una persona que mantenga “a la persona en el centro del sistema de salud”.

Finalmente, Pacientes Colombia pidió al nuevo gobierno cumplir las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en materia de financiación del sector. Según la organización, es necesario garantizar un “financiamiento claro, directo y participación efectiva para todo el sector de la salud”.