Nueva EPS ayudará a las víctimas de los terremotos en Venezuela: de esto se trata

La entidad promotora de salud Nueva EPS anunció este jueves, 25 de junio, la puesta en marcha de un plan de contingencia institucional en respuesta a los sismos registrados el pasado miércoles 24 de junio en Venezuela.

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La organización del sector salud estableció una ruta de atención para garantizar la continuidad y el acceso a los servicios de los ciudadanos que se encuentran en las zonas limítrofes. El protocolo busca mitigar los impactos derivados del fenómeno natural.

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Eliminación de trámites y cobertura en departamentos fronterizos

La administración de la entidad, bajo la dirección de su interventor, Jorge Iván Ospina Gómez, determinó priorizar la atención médica de los 525.000 afiliados colombo-venezolanos que residen en la región. La directriz institucional contempla la eliminación de barreras administrativas y de trámites de autorización en los puntos de servicio.

Esta medida aplica para todas las sedes asistenciales que limitan directamente con el territorio venezolano.

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📌 Nueva EPS expresa su profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras el desastre natural ocurrido el 24 de junio. Por instrucción del Agente Interventor, Dr.… pic.twitter.com/uVp8U7KRGF — NUEVA EPS (@NuevaEPSCol) June 25, 2026

El interventor de la entidad manifestó que “toda Colombia debe movilizarse en el principio fundamental de la solidaridad. Desde Nueva EPS enviamos al pueblo y Gobierno venezolano nuestro abrazo fraterno e instalaremos desde hoy un espacio para recibir aportes y donaciones para la atención de las víctimas del terremoto”. La recolección de los insumos se coordinará a través de los canales oficiales de la aseguradora para su posterior distribución.

Alerta en la red de clínicas y hospitales del área limítrofe

Actualmente, Nueva EPS mantiene convenios operativos con un total de 437 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) vinculadas a los regímenes contributivo y subsidiado de seguridad social.

Las clínicas y hospitales ubicados en los departamentos de La Guajira, Cesar, Arauca, Norte de Santander y Vichada recibieron la orden de activar sus sistemas de respuesta rápida. Las sedes médicas adecuarán sus áreas de urgencias para recibir un eventual flujo de pacientes binacionales.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

La aseguradora de salud reiteró que los procesos de atención médica en la zona de frontera se mantendrán bajo los criterios legales de oportunidad, calidad y continuidad operativa.

Los equipos de auditoría médica supervisarán la disponibilidad de insumos, camas y personal asistencial en los cinco departamentos que integran el corredor limítrofe. Con este despliegue, la entidad formaliza su acompañamiento técnico ante la emergencia registrada en el vecino país.