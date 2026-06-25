Las plataformas digitales registran la difusión de múltiples grabaciones sobre los daños estructurales causados por los dos sismos del miércoles 24 de junio que golpearon distintos lugares de Venezuela.

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Las afectaciones se concentran en la infraestructura urbana de la ciudad de Caracas y en las localidades de la costa central del estado de La Guaira, tales como Maiquetía, Catia La Mar y Caraballeda. Las autoridades reportan el colapso de edificaciones residenciales y miles de ciudadanos lesionados.

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Estimaciones globales de víctimas y labores de búsqueda

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) emitió una proyección estadística que ubica el saldo potencial de fallecidos en un rango de entre 10.000 y 100.000 personas.

Ante este panorama, los habitantes de las zonas afectadas realizan trabajos conjuntos con los organismos de socorro y rescate del Estado. Las labores civiles y oficiales se enfocan en la localización de sobrevivientes que permanecen bajo las estructuras colapsadas.

El bebé fue rescatado por los servicios de socorro y ciudadanos. Foto: Redes sociales

En la localidad de La Guaira, los cuerpos de asistencia lograron rescatar con vida a un menor de edad atrapado entre los bloques de una vivienda tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

El reporte de las brigadas comunitarias indicó que el padre del lactante identificó la ubicación exacta del niño debido al llanto que se percibía desde el exterior. Posterior a la remoción manual de los materiales pesados, el personal médico estabilizó los signos vitales del infante.

El bebé fue rescatado por los servicios de socorro y ciudadanos. Foto: Redes sociales

Rescate de animales domésticos en las zonas afectadas

Los operativos de búsqueda en las áreas urbanas dañadas se extendieron al salvamento de animales domésticos atrapados por la caída de paredes y techos.

El Cuerpo de Bomberos reportó la localización de dos caninos que presentaban restricciones de movilidad debido a la presión de los escombros. Los animales se encontraban expuestos a riesgos de asfixia o aplastamiento por la inestabilidad de los terrenos residenciales intervenidos.

#HEROICO 👏 Momento en el que miembros del Cuerpo de Bomberos y grupos de rescatistas voluntarios, logran salvarle la vida a varios perritos que se encontraban sepultados por escombros tras el violento terremoto de 7.1 que sacudió a varias ciudades de Venezuela el pasado 24JUN. https://t.co/6bl7m9Qi6F pic.twitter.com/gT8Qz3xjqL — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 25, 2026

La prioridad inicial de los rescatistas consistió en el suministro de hidratación y la evaluación de lesiones físicas para estabilizar a los animales hallados en los perímetros. Los organismos de atención animal iniciaron censos en los vecindarios para ubicar a los propietarios legítimos de las mascotas rescatadas.

Aquellos animales que no sean reclamados por sus familias en los próximos días serán trasladados de forma temporal a los centros de adopción oficiales.