Terremotos en Venezuela: la angustia de una colombiana que busca a su hermana y a su cuñado desaparecidos en La Guaira

Los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela dejaron momentos de pánico en varias regiones del país. Mientras miles de personas evacuaban edificios y permanecían durante horas en las calles por temor a nuevos movimientos, otras comenzaron una carrera desesperada para encontrar a familiares que no volvieron a responder llamadas ni mensajes tras la emergencia.

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Ese es el caso de Ana Isabel Cervantes, una colombiana que reside en Caracas desde hace años y que hoy vive una angustia que va mucho más allá del miedo provocado por los sismos. Su hermana, Marta Rosa Cervantes Guerra, y su cuñado, Wilson Barlissa, permanecen desaparecidos desde el momento en que ocurrió la tragedia en La Guaira.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

En conversación con SEMANA, Ana Isabel relató que, cuando comenzaron los movimientos telúricos, ella no se encontraba en la capital venezolana. “Yo estaba justamente en San Antonio, en un pueblo a una hora de aquí, de Caracas, cuando pasó lo que pasó. Yo tenía a mi hijo aquí en Caracas y, bueno, cuando llegamos aquí fue terrible todo lo que vimos“.

Su hijo permanecía en Quinta Crespo, uno de los sectores de Caracas donde, aunque no se reportó el colapso de edificios, sí hubo importantes afectaciones en las fachadas de numerosas construcciones.

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Según contó, el ambiente sigue marcado por el temor, incluso un día después de los sismos, debido a las réplicas que continúan sintiéndose. “Hoy está más tranquila la situación, pero hemos sentido dos o tres réplicas ahora en la mañana y la gente siempre está bajando. Estamos afuera del edificio y así estamos todos alrededor porque cada temblor vuelve a generar miedo“.

En Quinta Crespo, explicó, la mayor preocupación se concentra en los daños visibles que dejaron los movimientos sísmicos.

“No hay edificios caídos, pero sí están la mayoría afectados. Lo que se cayó fue el frente de los edificios, las fachadas, no la estructura en sí“.

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Edificios derruidos un día después de los terremotos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto AP/Juan Pablo Arraez) Foto: AP Photo/Juan Pablo Arraez

Un vehículo quedó atrapado en una grieta causada por un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto AP/Javier Campos) Foto: AP Photo/Javier Campos

Sin embargo, mientras Caracas intenta recuperar cierta calma, la atención de Ana está puesta en La Guaira, donde desaparecieron su hermana y su cuñado. Marta Rosa Cervantes Guerra llegó a Venezuela hace aproximadamente 25 años. Fue Ana quien la llevó al país. Después de vivir un tiempo en Caracas, la pareja decidió establecerse en una zona conocida como El Tigrillo, en La Guaira.

Desde que ocurrieron los terremotos, nadie ha logrado comunicarse con ellos. “Mi hermana y su esposo están desaparecidos. Mi hermana vino hace como 25 años porque me la traje yo. Ellos vivieron un tiempo aquí en Caracas y después se fueron para La Guaira. Están en una parte que se llama El Tigrillo y no sabemos nada. Todo está colapsado, no dejan entrar a uno, solamente a rescatistas y médicos“.

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Los colombianos Marta Rosa Cervantes Guerra y Wilson Barlissa permanecen desaparecidos en La Guaira, Venezuela. Foto: Suministrada

La incertidumbre aumenta con el paso de las horas. La familia ha intentado localizarlos por todos los medios posibles y también ha recorrido, a distancia, los listados de personas atendidas en centros médicos. “Hemos llamado a familiares, a amigos, no sabemos nada. Conseguimos unos amigos que están en hospitales y nos han mandado listas para revisar si los han llevado, pero tampoco aparecen. No sabemos absolutamente nada“.

El hijo de Marta Rosa y sobrino de Ana, también participa activamente en la búsqueda. “Él vive cerquita de nosotros y llama y llama y llama, pero no hay respuesta de nada. Él está bien, gracias a Dios, pero seguimos esperando cualquier información sobre sus papás“.

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Resident walk among damaged building after an earthquake in La Guaira, Venezuela, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Aunque la familia ha pensado en desplazarse hasta la zona afectada, las restricciones impuestas por las autoridades les han impedido hacerlo. “Mucho hemos pensado en ir, claro, eso fue lo primero que pensamos. Pero no nos dejan pasar. Lo único que haríamos sería obstruir el paso de quienes están llevando comida y ayudando. Entonces estamos en espera, porque de nada nos sirve llegar hasta allá si no nos permiten entrar.”

La incertidumbre no termina con su familia. Ana asegura que otras personas cercanas también permanecen desaparecidas tras la emergencia ocurrida en La Guaira. “Mi hijo tiene una amiga que también está en La Guaira y no ha aparecido. Mi prima también tiene una amiga allá y tampoco saben de ella“.