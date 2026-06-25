Nuevo ataque a un buque pone en duda la seguridad en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz volvió a encender las alarmas este jueves luego de que un proyectil de origen desconocido impactara un buque mercante en el golfo de Omán, en un nuevo incidente que pone en duda la estabilidad alcanzada tras el reciente entendimiento entre Irán y Estados Unidos para garantizar la navegación en esta estratégica ruta marítima.

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La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que el ataque ocurrió a 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, en Omán. Según la entidad, el proyectil impactó el costado de estribor del carguero y causó daños en el puente de mando.

“Un carguero fue alcanzado por estribor por un proyectil de origen desconocido, lo que provocó daños en el puente. El capitán no informó de víctimas ni de impacto medioambiental”, indicó la agencia UKMTO.

La empresa británica de seguridad marítima Vanguard Tech identificó la embarcación como el portacontenedores Ever Lovely, de bandera singapurense.

El portacontenedores sufrió daños en el puente de mando tras recibir el impacto de un proyectil de origen desconocido en el golfo de Omán. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

El incidente ocurrió después de más de una semana de relativa calma en el estrecho de Ormuz, luego de que Teherán y Washington levantaran los bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento orientado a poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Tras conocerse el ataque, la Organización Marítima Internacional (OMI) suspendió el plan de evacuación previsto para los buques que transitan por la zona.

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“He decidido suspender temporalmente su implementación para volver a confirmar que las garantías de seguridad necesarias siguen vigentes tanto para los buques que figuran en nuestra lista de evacuación como para todos aquellos que se encuentran en la región”, declaró el secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez.

El memorando entre Irán y Estados Unidos establece un período de 60 días de libre tránsito sin peajes por el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Teherán mantiene su intención de cobrar tasas a las embarcaciones que crucen esta vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, una medida a la que Washington se opone.

El estrecho de Ormuz concentra una parte clave del comercio mundial de hidrocarburos y sigue siendo uno de los principales focos de tensión en Oriente Medio. Foto: AP

Aunque Omán señaló a comienzos de la semana que analizaba la propuesta con las autoridades iraníes, este jueves aclaró que no prevé imponer comisiones de paso. Además, anunció la apertura de un corredor marítimo temporal en coordinación con la ONU para facilitar la navegación.

Pese a ello, los Guardianes de la Revolución advirtieron que responderán con “medidas apropiadas” ante cualquier intento de cruzar el estrecho sin su autorización previa.

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El ataque de este jueves no constituye un hecho aislado. El pasado 12 de junio, otro buque recibió el impacto de un proyectil de origen desconocido en aguas del estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, según reportó la UKMTO.

El nuevo incidente vuelve a sembrar dudas sobre la seguridad en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, por donde transita una parte significativa del comercio global de petróleo y gas.

*Con información de AFP.